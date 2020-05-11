Kuaför ve berber dükkanları dezenfekte edildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi, 51 gün sonra açılan berber ve kuaför dükkanlarını dezenfekte etti.



Korona virüs tedbirleri kapsamında berberler ve güzellik salonları yasağın ardından yeniden faaliyete geçti. Faaliyete geçen güzellik salonları, berberler ve bakım merkezlerine ise Dulkadiroğlu Belediyesi ekiplerince dezenfekte işlemleri yapıldı. Ekipler ilçedeki bütün güzellik ve bakım merkezlerini de dezenfekte edecek.



Dulkadiroğlu Belediyesine teşekkür eden berber esnafı Salih Şahan, "Memnunuz ve ekipler dezenfekte ederek işimize başladık. Korona virüsten de kurtulduktan sonra vatandaşımızı da daha güzel hizmetler yapmak istiyoruz" diye konuştu.



Kuaför Mevlüt Balkaya ise, "Dulkadiroğlu Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Yapılan hizmetten dolayı çok memnunuz iş yerimizin her yeri ilaçlandı" dedi. - KAHRAMANMARAŞ