KUAFÖR VE BERBER HİZMETİ DEVAM EDİYOR - Son Dakika

KUAFÖR VE BERBER HİZMETİ DEVAM EDİYOR

Şehrimizde engelli, hasta, evden çıkma imkanı olmayan ve yaşlı vatandaşlara yönelik evde ücretsiz berber ve kuaför hizmeti pandemi önlemleri ve hijyen koşularına göre yapılıyor. Birçok kişisel ihtiyacını yakınlarının yardımlarıyla yapma mecburiyetinde kalan vatandaşlar, yapılan hizmet sayesinde ihtiyaçlarını kolayca karşılayabiliyorlar. Ayrıca 2021 yılının ilk 6 ayında 165 kişi berber, 126 kişi kuaför hizmetinden yararlandı. Bu hizmetten yararlanmak isteyen engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar, Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden 0 226 811 50 00 (1616-1421) numaralı telefonu arayarak randevu alabilirler.