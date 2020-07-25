Kuaför ve berber salonlarında el işaretleriyle iletişim - Son Dakika

Kuaför ve berber salonlarında el işaretleriyle iletişim

SAĞLIK Bakanlığı tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarında, çalışan ile müşterilerin sohbet etmesine kısıtlama getirildiği açıklandı.

Kuaför ve berber salonlarında el işaretleriyle iletişim, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarında, çalışan ile müşterilerin sohbet etmesine kısıtlama getirildiği açıklandı. İzmir'deki kuaförler, müşterileriyle salon içerisinde el işaretleriyle anlaşmaya çalıştığını anlatarak, adeta 'sessiz sinema' oynadıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının önlenmesi için alınan önlemlere bir yenisini daha ekledi. Tedbirler kapsamında; berber, kuaför ve güzellik salonlarında, çalışan ile müşterilerin konuşmasına kısıtlama getirildiği açıklandı. Getirilen kısıtlamanın ardından İzmirli birçok kuaför ve berber dükkanı işletmecisi, müşterileriyle iletişim kurabilmek için çözümler üretmeye başladı.

Bayraklı ilçesinde, kadın ve erkek kuaförlüğü yapan Samet Tan, açıklanan yeni tedbirden sonra salonuna gelen müşterileriyle el işaretleriyle anlaşmaya başladığını söyledi. Müşterilerle deyim yerindeyse 'sessiz sinema' oynadıklarını ifade eden Tan, "İletişim biraz güç oluyor ancak müşterimize sadece el işaretleriyle ne yaptırmak istediğini soruyoruz, müşterimiz de bize el işaretleriyle tarif ediyor. Çok zorlandığımız zaman müşterimizi salonumuzun kapısına davet ediyoruz ve ne isteği varsa salon kapısının önünde konuşuyoruz. Daha sonra içeriye alıp, hiçbir şekilde konuşmayarak işaret diliyle anlaşmaya devam ediyoruz. Örneğin, müşterimiz saç kesimlerinde 2 numara, 3 numara mı istiyor bize eliyle gösteriyor. Ara ara bu duruma alışmak istemeyen kişiler oluyor ama insanlar artık koronavirüs sürecine karşı anlayışlı oldu. Dışarıda işaret diliyle, içeride tatlı dille bu süreci geçirmeye çalışıyoruz" dedi.'SALON İÇERİSİNDE ÖNLEMLERİNİ ARTTIRDIK'Koronavirüs sürecinde salgının önlenmesi için gerekli önlemleri aldıklarını söyleyen Tan, şu ifadeleri kullandı:

"İçerideki önlemleri de arttırdık. Müşterilerimizin ateşini ölçüyoruz, tek kullanımlık havlular kullanıyoruz. İçerideki pis havayı temiz havaya dönüştürecek havalandırma sistemimiz mevcut. İçeride temas kurmamaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın açıkladığı tüm tedbirlere uymaya çalışıyoruz."


Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Kuaför, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 08:17

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuaför ve berber salonlarında el işaretleriyle iletişim - Son Dakika
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