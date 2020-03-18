Kuaför ve güzellik merkezlerinde hijyen alarmı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuaför ve güzellik merkezlerinde hijyen alarmı - Son Dakika

Kuaför ve güzellik merkezlerinde hijyen alarmı

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Antalya'daki kuaför ve güzellik salonlarında tek kullanımlık havlu, tarak, maske, törpü kullanımına geçildi.

Kuaför ve güzellik merkezlerinde hijyen alarmı, System.String[]

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Antalya'daki kuaför ve güzellik salonlarında tek kullanımlık havlu, tarak, maske, törpü kullanımına geçildi. Makas, el pensleri gibi ürünler 160 derecede sterilize edilerek müşterilerin işlemlerinde kullanıldı. Salonlarda yoğunluk oluşmaması için randevulu sisteme geçildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün dünyaya yayılmasından dolayı ülkeler, çeşitli önemler alarak virüs vakalarını en aza indirmeye çalışıyor. Geçen hafta itibariyle Türkiye'de de koronavirüs görüldü. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde birçok kamu kurum ve kuruluşları koronavirüse karşı harekete geçti. Okulların tatil edilmesinden sonra eğlence merkezleri, ardından kafe gibi hizmet veren kuruluşların kapanmasına karar verildi. Vatandaşlara kalabalık ortamda bulunmaması ve evde kalınması konusunda uyarılar yapıldı. Ülke genelinde sokaklarda ve kurumlarda dezenfekte işlemleri yapıldı. Hizmet veren kuruluşlar iş yerlerinde tedbirleri artırdı.

Kişisel bakım ve temizliğin adresi olan kuaför ve güzellik merkezlerinde maske, eldiven, galoş, dezenfektan, tek kullanımlık havlu, tarak ve törpü gibi ürünlerin kullanımına daha çok dikkat edilmeye başlandı. Kuaförlerde kullanılan makaslar özel bir makineye konularak 160 derece ısıda dezenfektan işlemine tabi tutuldu. Kuaförler kalabalık ortamların oluşmaması ve insanlara virüs bulaşmaması için randevulu sisteme giderek yoğunluğu azaltmaya başladı.

'KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖNLEMLER ARTIRILDI'

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tolgahan Demir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de koronavirüs vakalarını açıklamasının ardından kentte bulunan esnafın önlemlerini sıklaştırdığını anlattı. Demir, kuaför ve güzellik merkezlerinde kalabalık ortam oluşmaması için randevuyla hizmet verdiklerini söyledi. Tolgahan Demir, "Koronavirüs nedeniyle önlemlerimizi biraz daha artırdık. Halkımızın korkmasına gerek yok. Tüm kuaför ve güzellik salonlarımız gerekli önlemleri almış durumda. Salonlarına girdikleri andan itibaren gerek galoş, gerek maskeler ve dezenfektanlarla, tek kullanımlık havlularla müşteriler ağırlanıyor" dedi.

TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER

Antalya'da 25 yıldır kuaförlük yapan Mustafa Gökmen (38), iş yerlerinde koronavirüs önlemlerini artırdıklarını anlattı. Gökmen, "Hijyen olmazsa olmazımız. İş yerimizde hijyene çok önem veriyoruz. Müşterilerimizi randevuyla kabul ediyoruz. Yoğunluk olmaması için müşterilerimizi tek tek kabul ediyoruz. Tek kullanımlık galoş, maske, tarak, havlu gibi ürünler kullanıp koronavirüsü atlatmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

160 DERECEDE STERİLİZE

22 yıllık manikürist Şükran Gökmen (36), "Bu dönemde daha çok kendi kişisel temizliğimize, ardından müşterinin kişisel temizliğine dikkat ediyoruz. Çok yoğun olduğumuz zaman müşterilerimizi arayarak randevu vererek çalıştığımızı söylüyoruz. Kalabalık ortamda çalışmıyoruz. Makas, el pensleri gibi aletleri steriliz etmek için diş hekimlerinin kullandığı makineleri kullanıyoruz. Ürünleri önce alkolle temizleyip makineye yerleştiriyoruz. 160 derecelik sıcaklıkta sterilize ediyoruz. Bunu virüs olmadan önce de yapıyorduk. Şu an daha fazla dikkat ediyoruz" dedi.

ÜRÜNLERİN STERİL OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

Kuaförde saçını kestirip manikür yaptıran Gönül Yılmaz (41), randevu alarak işlem yaptırmaya geldiğini söyledi. Kuaföre gelince dezenfektanla karşılandığını ve galoş giyerek salona girdiğini anlatan Yılmaz, "Tek kullanımlık havlu ve önlük kullandılar. Su bile istediğimde tek kullanımlık kapalı bardakla servis edildi. Sürekli aynı kuaföre geldiğim için bu işlemleri zaten yapıyordu ama bu dönemde hızla yayılan koronavirüs sebebiyle hijyen çalışmaları daha da artırılmış. Özellikle manikürde çok dikkat etmek gerekiyor, çünkü ürünler temiz olmazsa hastalık hemen geçiyor" diye konuştu.


Koronavirüs, Türkiye, Antalya, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:22 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı Gümüşhane'de umreden gelenler uyarılıyor ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına bin dolar verecek
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı         
09:31
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti         
23:58
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı         
21:56
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi         
19:38
Koronavirüs tehlikesi karşısında işveren ile işçi neler yapmalıdır? Koronavirüs tehlikesi karşısında işveren ile işçi neler yapmalıdır?         
19:20
Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı         
19:01
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek         
17:49
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti         
17:42
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi         
17:38
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti         
17:30
Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı         
17:25
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 14:47:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuaför ve güzellik merkezlerinde hijyen alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]