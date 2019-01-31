Kuaför ve Güzellik Merkezlerinden 'Kemik İliğine' İlgi

ADANA'da kasaplar çarşısı esnafı, çorbalarda kullanılan kemik iliğine güzellik merkezlerinin de rağbet gösterdiğini söyledi.

ADANA'da kasaplar çarşısı esnafı, çorbalarda kullanılan kemik iliğine güzellik merkezlerinin de rağbet gösterdiğini söyledi. Kemik iliğinin saç dökülmelerine karşı güçlendirici etkisi olduğunu belirten Adana Kuaförler Odası Başkanı Hacı Emin Ünal, kemik iliğinin evlerde kür haline getirilebileceği gibi kuaförlerde de kemik iliği içerikli kozmetik ürünlerinin saça uygulanabildiğini kaydetti.



Çarşı esnafından kasap Kadir Çelik, kilosu 70 TL'ye satılan kemik iliğini saç ekimi ve güzellik merkezlerinin saç güçleştirici kür hazırlamak için satın aldığını belirtti. Çelik, "Vatandaşlar genelde kırık ve çatlaklara şifa olduğu için satın alıp çorbasını yapıyor ama saç gürleştirme özelliği ve cilt bakımına iyi geldiği az biliniyor. Güzellik merkezlerinden talep çok, satışlar iyi" dedi. Adana Kuaförler Odası Başkanı Hacı Emin Ünal ise, kemik iliğinin kolajen dışında protein ve magnezyum içermesi nedeniyle saç dökülmelerine karşı güçlendirici özelliği olduğunu kaydetti. Saç dökülmesi yaşayan erkeklerin yanı sıra saçlarını güçlendirmek isteyen kadınların da kemik iliği kürüne ilgi gösterdiğini anlatan Ünal, "Kemik iliğinin saç diplerini, zayıf kıl köklerini besleme özelliği olduğu gibi, boyalı saçları nemlendirme özelliği var. Dökülmelere karşı çok etkilidir. Yeni çıkan saçları güçlendirir" diye konuştu.



"EN AZ 3 SEANS ÖNERİYORUZ"



Bazı kuaförlerde yurt dışından getirilen kozmetik kemik iliği kürünün zahmetsizce saça uygulanabileceği gibi evde de kür hazırlanabileceğini aktaran Ünal, şunları söyledi:



"Evde hazırlamak biraz zahmetli bir iş, biraz koku gelebiliyor. İlik kemikten çıkartıldıktan sonra buharla ısıtılarak sıvı, krem kıvamına getiriliyor. Kokunun giderilmesi için nane, maydanoz gibi ıtırlı bitkiler ve lavanta yağı eklenebilir. Zeytinyağı eklenmesi de faydalı olur. Saç diplerine ve saça uygulandıktan sonra bir süre bekletilip saç durulanır. İçerisindeki yağ türevleri ve magnezyum saç diplerine ihtiva eder, saç kökü soğancığı da beslenip güçlenir. Evde hazırlama zahmetine girişmek istemeyenler de kuaförlerde uygulatabilir. Kürler bize yurt dışından geliyor ve doğallığı kesinlikle değiştirilmemiş ürünler. İçerisinde ekstra yağ türevleri var. En az 3 seans öneriyoruz. Saça uygulanıp durulandıktan sonra kreme dahi ihtiyaç kalmıyor, o derece net."



Saçına 20 günde bir kemik iliği kürü uygulattığını dile getiren Nazan Yaman da, "Saçlarıma hacim kazandırdığını düşünüyorum. Daha önce saçlarımda yıpranmalar vardı. Taramam daha kolay oluyor, saçlarım daha yumuşak ve parlak oluyor. İçerisinde kolajen olduğu için yaşlanma karşıtı bir ürün. Vücudun doğal yapı taşlarında bozulmalar oluyor, kolajen seviyemiz düşüyor. Bu şekilde saçlarımı koruma altına alıyorum" dedi.



- Adana

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