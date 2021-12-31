Üye Girişi
Kuaför ve güzellik uzmanlarına belge zorunluluğu sektörde olumlu karşılandı - Son Dakika

Kuaför ve güzellik uzmanlarına belge zorunluluğu sektörde olumlu karşılandı

31.12.2021 17:05

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, kuaför ve güzellik uzmanları için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmesinin sektör için bir ışık anlamı taşıdığını belirterek, bu meslekleri yapan herkesin belge sahibi...

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, kuaför ve güzellik uzmanları için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmesinin sektör için bir ışık anlamı taşıdığını belirterek, bu meslekleri yapan herkesin belge sahibi olması gerektiğini bildirdi.

Karakaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kuaför ve güzellik uzmanının da aralarında bulunduğu 16 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yayımlanan tebliğin esnaf ve sanatkar camiası ile vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Karakaş, devletin esnaf ve sanatkarı koruyucu ve kollayıcı tedbirleri almaya devam ettiğini söyledi.

"Kalfa, usta ve usta eğiticiliği olanlar tebliğden muaf"

Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) sektörle ilgili "Seviye 4" üzerinden belgelendirme yaptığını, "Mesleki Eğitim Kanunu"nun ise 31 Haziran 1986'dan bu yana yürürlükte olduğunu anımsatan Karakaş, şunları söyledi:

"Çıraklık okullarında okuyup kalfa, usta ve usta eğiticiliği olan berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri bu tebliğden muaf. Berberlik, kuaförlük ve güzellik salonu işletmeciliği yapan ama hiçbir belgesi olmayan meslekteki namzet kardeşlerimizin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla çıkan bu tebliğden faydalanmasını ve belge almasını tavsiye ederim." diye konuştu.

MYK'den "Seviye 4" üzerinden kalfalık, ustalık ve usta eğiticiliği alanların en yakın Çıraklık Eğitim Merkezlerine gidip denklik yaptırarak direkt "Ustalık Belgesi" alma hakkı olduğunu ifade eden Karakaş, denklik yaptırmayan ve "Ustalık Belgesi" almayanların her 5 yılda bir Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni yenilemek zorunda olduklarını kaydetti.

Belgesi olmayan sektör çalışanlarına belge almaları için 12 ay süre tanınmasına değinen Karakaş, bunun zamandan ziyade, "merdiven altı" tabir edilen ve gerekli sağlık koşullarını taşımayan yerlerde belgesiz ve sosyal güvencesiz çalışmayı engellemek ve usulüne uygun iş yerleri ile çalışan sayısını artırmak için atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Karakaş, "MYK'nin bu çalışması esnaf ve sanatkarımıza, işletme sahiplerine ve bu sektörden ekmek yiyen meslek mensubu arkadaşlarımıza bir ışıktır. Ben de Federasyon Başkanı olarak sektörümüzde hizmet veren meslek mensuplarımıza, 'Evet, herkesin belgesi olması lazım' diyorum." ifadesini kullandı.

"Belgeli işletme sahiplerinin çoğalması gerekiyor"

Devletten bazı talepleri olduğunu belirten Karakaş, şöyle dedi:

"Anayasa'nın 173. maddesinde 'Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır.' denilir. Şartların ağırlaştığı bir dönemde ondan faydalanmak istiyoruz. Bunun en başında da kişiye hizmet eden bu sektördeki meslek mensupları geliyor. O nedenle belgesi, becerisi, bilgisi olmayan, meslekten anlamayan insanların önüne geçebilmek için özellikle MYK belgesi olan, çıraklık okullarından, Mesleki ve Teknik Eğitim okullarından, liselerden mezun olup belgesini alan işletme sahiplerinin çoğalması gerekiyor."

"Belge istemeksizin iş yeri açmaya müsaade edilirse bunun hiçbir anlamı kalmaz"

Belgesi olanın en güzel salonu açmasını veya en güzel salonda çalışmasını istediklerini vurgulayan Karakaş, "Ancak MYK bunu yaparken mahalli idareler hiçbir belge istemeksizin, belge kiralayarak iş yeri açmaya müsaade ederse bunun hiçbir anlamı kalmaz. Bundan dolayı tedirginliğimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Karakaş, sektördeki herkesin belgelendirilmesi isteniyorsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının ortak çalışmasıyla belgesi olanların kuaför, berber ve güzellik salonu açmasını belirleyen kanunun düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kuaför ve güzellik uzmanlarına belge zorunluluğu sektörde olumlu karşılandı
Kuaför ve güzellik uzmanlarına belge zorunluluğu sektörde olumlu karşılandı
Kuaför ve güzellik uzmanlarına belge zorunluluğu sektörde olumlu karşılandı

YORUMLAR
500

Türkiye, Kuaför, Bayram, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuaför ve güzellik uzmanlarına belge zorunluluğu sektörde olumlu karşılandı - Son Dakika


Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt         
17:09
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45

Son Dakika Haberleri
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
16:59 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!
16:57 e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
16:09 Serhat Akın'dan bomba gibi paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?
16:05 Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
16:03 İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
15:52 Otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor
15:37 Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 17:40:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kuaför ve güzellik uzmanlarına belge zorunluluğu sektörde olumlu karşılandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement