Kuaförde çalışanlar, dua ederek işe başladı - Son Dakika

KARABÜK'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılan kuaförlerde yeniden hizmet verilmeye başlandı. Çalışanlar, dua ederek, işbaşı yaptı.

Bayır Mahalle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde hizmet veren kuaför, bu sabah uzun süre sonra yeniden açıldı. Kuaförde çalışanlar, iş yerinin önünde dua ettikten sonra içeri girdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında kuaförde tüm önlemler alındı. Açılma kararını doğru bulduğunu belirten işletme sahibi Sabri Başkaya, "Benim meslekte 50'nci yılım. Bu süreç içerisinde bu zamana kadar hiç böyle bir şey görmemiştik. Ülkemizdeki bu sıkıntıdan dolayı 51 gündür kapalıyız. Kurallar doğrultusunda bugün iş yerimizi açıyoruz. Bu süreci çok güzel kullanabilirsek bunun devamlılığı olacaktır. Çalışmaya alışkın olan bir sektör hiçbir zaman bu kadar uzun bir süre kapalı kalmamıştı. Bundan sonraki süreçte kullanacağımız ürünler tek kullanımlık olacak. Sosyal mesafeyi gözeten bir anlayış ile maskemiz ile karşılayıp kurallara uyarak hizmet vermeye çalışacağız" dedi.