Kuaförde karısını bıçaklayıp rahat tavırlarla böyle kaçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuaförde karısını bıçaklayıp rahat tavırlarla böyle kaçtı - Son Dakika

Kuaförde karısını bıçaklayıp rahat tavırlarla böyle kaçtı

6 saat önce

Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşinin çalıştığı kuaföre gelen adam eşini bacağından bıçaklayarak kaçtı.

Kuaförde karısını bıçaklayıp rahat tavırlarla böyle kaçtı, System.String[]

Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşinin çalıştığı kuaföre gelen adam eşini bacağından bıçaklayarak kaçtı. Olay öncesi adamın bir internet kafeye gelerek montunu bırakması olay sonrası da tekrar montunu alıp rahat tavırlarla kaçması dikkat çekti.


Olay, Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM içerisinde saat 15. 00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Saniye Y.(42) ile Erkan Y. boşanma aşamasındaydı. Saniye Y. eşinin tehditleri yüzünden uzaklaştırma kararı aldırdı. Erkan Y., Saniye Y.' nin çalıştığı AVM'ye gelerek eşini bacağından bıçakladı. Yaralanan kadın Bakırköy' de bir hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Rahat tavırlarla kaçması kamerada


Erkan Y. olay öncesinde AVM içinde bulunan bir internet kafeye geldi. Burada cep telefonu ile bir konuşma yapan şüpheli montunu masaya bırakarak elini yüzünü yıkayıp geleceğini söyledi. Eşini bıçakladıktan sonra Erkan Y. Rahat tavırlarla montunu masadan alıp ayrıldı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


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Beylikdüzü, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
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