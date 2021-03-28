Kuaförde rahatsızlanan Demet Evgar, apar topar hastaneye kaldırıldı

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev'de Cemre karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Evgar'dan hayranlarını üzen kötü bir haber geldi.

KUAFÖR ÇALIŞANLARI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Nişantaşı'nda bakım yaptırmak için gittiği bir kuaförde rahatsızlanan ünlü oyuncu, kuaför çalışanları tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından durumu toparlamaya başlayan Demet Evgar'ın bir anda tutan ağrılarının nedeninin böbrek taşı olduğu öğrenildi.

Hastanedeki işlemleri tamamlandıktan sonra taburcu edilen sevilen oyuncu, evinde istirahate çekildi.