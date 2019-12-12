Kuaförde tabancasıyla oynayan müşteri, yanlışlıkla diğer müşteriyi vurdu - Son Dakika

Beşiktaş'taki bir kuaförde tabancasıyla oynayan bir müşteri, yanlışlıkla başka bir müşteriyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre Etiler Mahallesi Tepecik Yolu'ndaki bi kuaförde müşteri Fatih Koral, ruhsatlı tabancasıyla oynarken yanlışlıkla ateş alması sonucunda müşteri Hamdi Buğra Çelik'i (16) omzundan vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Çelik, ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheli Koral gözaltına alındı.

Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.