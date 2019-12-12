Kuaförde tabancasıyla oynayan müşteri, yanlışlıkla diğer müşteriyi vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuaförde tabancasıyla oynayan müşteri, yanlışlıkla diğer müşteriyi vurdu - Son Dakika

Kuaförde tabancasıyla oynayan müşteri, yanlışlıkla diğer müşteriyi vurdu

6 saat önce

Beşiktaş'taki bir kuaförde tabancasıyla oynayan bir müşteri, yanlışlıkla başka bir müşteriyi yaraladı.

Beşiktaş'taki bir kuaförde tabancasıyla oynayan bir müşteri, yanlışlıkla başka bir müşteriyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre Etiler Mahallesi Tepecik Yolu'ndaki bi kuaförde müşteri Fatih Koral, ruhsatlı tabancasıyla oynarken yanlışlıkla ateş alması sonucunda müşteri Hamdi Buğra Çelik'i (16) omzundan vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Çelik, ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheli Koral gözaltına alındı.

Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kuaförde tabancasıyla oynayan müşteri, yanlışlıkla diğer müşteriyi vurdu

Beşiktaş, Tepecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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