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Kuaförde tüfekle ateş açıp 4 kişiyi rehin alan şüpheli adliyede - Son Dakika

Kuaförde tüfekle ateş açıp 4 kişiyi rehin alan şüpheli adliyede

22.08.2021 17:01
Kuaförde tüfekle ateş açıp 4 kişiyi rehin alan şüpheli adliyede, System.String[]

ÇORUM'da pompalı tüfekle girdiği erkek kuaföründe ateş açıp 4 kişiyi 5 saat rehin almasının ardından polisin gözaltına aldığı Mustafa Y. (40), adliyeye sevk edildi.

ÇORUM'da pompalı tüfekle girdiği erkek kuaföründe ateş açıp 4 kişiyi 5 saat rehin almasının ardından polisin gözaltına aldığı Mustafa Y. (40), adliyeye sevk edildi. Daha önce iki kez intihara kalkıştığı ortaya çıkan Mustafa Y., "Pişman değilim" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kültür Sokak'ta meydana geldi. Çocuğunu göremediği gerekçesiyle bunalıma girdiği öne sürülen Mustafa Y., pompalı tüfekle bir erkek kuaför salonuna girerek rastgele ateş açtı. Mustafa Y, iş yeri sahibiyle birlikte dükkandaki 3 kişiyi de 5 saat boyunca rehin aldı. Şüpheli, 9 el ateş edip iş yerini savaş alanına çevirdi. İş yerinin camları kırıldı, kaçan müşterilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, şahsı ikna edip 4 rehinenin serbest kalması için müzakere başlattı. Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelip, çalışmaları koordine etti. 5 saat süren müzakerenin ardından rehinelerin tamamını serbest bırakan Mustafa Y., silahıyla bir süre daha iş yerinde bekledi. İkna çabaları sonucu Mustafa Y., silahını polislere vererek teslim oldu.

'PİŞMAN DEĞİLİM'Gözaltına alınan Mustafa Y.'nin geçen hafta yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle iki kez intihara teşebbüs ettiği belirtildi. Geceyi İl Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren ve ifadesi alınan Mustafa Y., geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Mustafa Y., kendisini çeken gazetecilere de "Pişman değilim. Oğlumun uyuşturucu bağımlısı bir adamın yanında büyümemesi için elimden gelen her şeyi yaptım" dedi.'YARDIM ETMEK İSTEMİŞTİM'Rehineler arasındaki işletme sahibi Yasin Kılıçkıran, yaşadıklarını anlatarak, "Ben iş yerimde müşterimi tıraş ediyordum, aynadan baktığımda elinde silahla biri içeriye girdi ve sonra ateş açtı. Müşterilerimden bazıları üst kata kaçtı. Ben de bir müşterimle aşağıda kaldık. Daha önce bu kişiyi, arka sokaktaki binanın çatısında görmüştüm ve polisi arayıp yardım istemiştim. İntihar etmek için çıktığında 'yapma ağabey' diyerek yardım etmek istemiştim. Hatta ikna etmeye bile çalışmıştım, bizi burada saatlerce rehin aldı. Elindeki tüfeği sürekli bana doğrulttu ve hiç çekmedi. Sağ olsun emniyet güçlerimiz sabırlı bir şekilde bekledi, sonra sorunsuz sonlandırıldı. Burada bulunanlar çok korktu, bir polis memurunun ikna etmesiyle 2 kişi dışarı çıkarıldı, sonra biz 2 kişi kalmıştık, içeride tam 9 el ateş etti ve iş yerinin tavanı büyük zarar gördü. Hatta kurşunlardan birisi benim ayağımın hemen yanından geçti ve kasaya isabet etti. İçeride sürekli çocuğunu ve eşini görmek istediğini söylüyordu, zaten çatıya da çıktığında aynı isteklerde bulunmuştu. Polislere de hep eşini ve çocuğunu görmek istediğini söylüyordu" diye konuştu.'SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM'

Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse ise saatlerce rehin tutulan işletmeci Yasin Kılıçkıran'ın iş yerine gelip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak, "Meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İnşallah bir daha hiçbir meslektaşımız bu tür olaylarla karşılaşmaz. Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve polislerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Kuaför, Savaş, Polis, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuaförde tüfekle ateş açıp 4 kişiyi rehin alan şüpheli adliyede - Son Dakika


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