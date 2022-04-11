Kuafördeki kavga ihbarına giden polisler pastalı sürprizle karşılaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuafördeki kavga ihbarına giden polisler pastalı sürprizle karşılaştı

11.04.2022 12:05
Kuafördeki kavga ihbarına giden polisler pastalı sürprizle karşılaştı

Edirne'de kavga ihbarına giden Motosikletli Polis Timlerine, pastalı sürpriz yapıldı.

Edirne'de kavga ihbarına giden Motosikletli Polis Timlerine, pastalı sürpriz yapıldı.

1. Murat Mahallesi'nde bulunan bir kuaför salonunda işyeri sahibi ile müşteriler arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine Motosikleti Polis Timleri sevk edildi.

İş yerine giden timler alkışlarıyla karşılandı. Çalışanlar, hazırladıkları pasta ve içecekleri ikram ettikleri polislerin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

İş yeri sahibi Volkan Özer, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla polislere sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bizim can güvenliğimizi sağladıkları için hepsine minnettarız." dedi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürprize teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Polislerle iftarda buluştu Son dakika haber... Polislerle iftarda buluştu Üniversite öğrencilerinden polislere çiçekli pastalı sürpriz Üniversite öğrencilerinden polislere çiçekli pastalı sürpriz

Polis Haftası, Edirne, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuafördeki kavga ihbarına giden polisler pastalı sürprizle karşılaştı - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve emekli ikramiyeleri var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
11:26 Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı
11:19 2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye kilolu çıkması tepki topladı
11:16 11 Nisan'da altının gram fiyatı 922 lira seviyesinde
11:16 Nisa bebeği terk eden annesi Ebru S.'nin 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:21:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kuafördeki kavga ihbarına giden polisler pastalı sürprizle karşılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement