Kuaförden fakir öğrencilere eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuaförden fakir öğrencilere eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş - Son Dakika

Kuaförden fakir öğrencilere eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kuaför Abdullah Aras, 30 fakir öğrenciyi eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş edecek.

Kuaförden fakir öğrencilere eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kuaför Abdullah Aras, 30 fakir öğrenciyi eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş edecek.


Eğitime destek kapsamında böyle bir karar aldığını dile getiren kuaför Abdullah Aras, Muratlı Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi dahilinde kart bastırıp maddi durumu iyi olmayan öğrencilere verdi. Aras, imkanları ölçüsünde maddi durumu iyi olmayan 30 öğrenciyi eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş edeceğini söyledi. Ücretsiz tıraş edeceği öğrencilerin okul müdürlüklerince tespit edildiğinin altını çizen Aras, "Bunu yapmak önceden beri aklımdaydı. Ben de okurken maddi imkansızlıklar yaşadım ve yeri geldi tıraş olacak para bulamadığım dönemler oldu. Bu yüzden böyle bir kampanya yapmaya karar verdim. Allah nasip ederse bir ömür boyu bu uygulamayı sürdürmek istiyorum" dedi.


Okullara giderek okul müdürü ve öğretmenlerle görüştüğünde teklifini çok olumlu karşıladıklarını anlatan Aras, "Okul idarecileri ilk defa böyle bir teklifle karşılaştıklarını söylediler ve çok memnun oldular. İlçedeki her okuldan üç öğrenci istedim. Eğitimleri boyunca yanlarında olacağım" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:25 Kaynak: İHA
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