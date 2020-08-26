Kuaförden geç döndüğü için ablasını döven eniştesini vurdu - Son Dakika

Kuaförden geç döndüğü için ablasını döven eniştesini vurdu

ADANA'da, ablası Hatice A.'yı (34) kuaförden geç geldiği gerekçesiyle döven eniştesi Hıdır A.'yı (49) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan Mehmet Ensari A. (22) yakalandı.

ADANA'da, ablası Hatice A.'yı (34) kuaförden geç geldiği gerekçesiyle döven eniştesi Hıdır A.'yı (49) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan Mehmet Ensari A. (22) yakalandı. Olay, 23 Ağustos günü, Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Hatice A. kuaföre gitti. Eve döndüğünde ise eşi Mehmet Ensari A. tarafından geç geldiği gerekçesiyle darbedildi. Hatice A. da çocuklarını alıp, babaevine gitti. Ancak koca, eşinin cep telefonuna, 'Eve dönmezsen katliam çıkar' mesajını gönderdi. Mesajı okuyan Hatice A.'nın erkek kardeşi Mehmet Ensari A., eniştesi Hıdır A.'nın yanına gitti. İkili arasında çıkan tartışmada Mehmet Ensari A., eniştesi Hıdır A.'yı tabancayla göğsünden vurup, kaçtı. Ağır yaralanan Hıdır A., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.Olaydan sonra kaçan Mehmet Ensari A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullandığı tabancayı sulama kanalına attığı ortaya çıkan şüpheli, ablasının, 15 yıldır eşinden şiddet gördüğünü, cep telefonu mesajını görünce Hıdır A.'yı vurduğunu anlattı. İkili arasında çıkan tartışmada Mehmet Ensari A., eniştesi Hıdır A.'yı tabancayla göğsünden vurup, kaçtı. Ağır yaralanan Hıdır A., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.Olaydan sonra kaçan Mehmet Ensari A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullandığı tabancayı sulama kanalına attığı ortaya çıkan şüpheli, ablasının, 15 yıldır eşinden şiddet gördüğünü, cep telefonu mesajını görünce Hıdır A.'yı vurduğunu anlattı. Mehmet Ensari A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 10:02

Kaynak: DHA

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