Kuaförden kaçak göçmen evine gizli geçit: Polisten 'şok evi' baskını - Son Dakika
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Kuaförden kaçak göçmen evine gizli geçit: Polisten 'şok evi' baskını

29.04.2022 09:07
Kuaförden kaçak göçmen evine gizli geçit: Polisten 'şok evi' baskını

İstanbul'un Tuzla ilçesinde düzenlenen operasyonda, kuaför salonundan yasa dışı göçmenlerin barındığı şok evine giden gizli geçişte 4 kişilik mülteci grubu ve yardım yataklık eden 2 kişi yakalandı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde düzenlenen operasyonda, kuaför salonundan yasa dışı göçmenlerin barındığı şok evine giden gizli geçişte 4 kişilik mülteci grubu ve yardım yataklık eden 2 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Tuzla'da yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturmalarda, Tuzla ilçesinde faaliyet gösteren bir erkek kuaförünün içerisine gizli geçit kurulmak suretiyle bina içerisindeki bir dairenin mültecilerin kaldığı "şok evi" olarak kullanıldığını belirleyen emniyet ekipleri, söz konusu kuaför salonuna 25 Nisan'da operasyon düzenledi. Yapılan baskında gizli bölmede bulunan Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen ile birlikte, kuaförü işleten işyeri sorumlusu M.H.A. ve gizli bölmeli 'şok evini' kiraya veren ev sahibi A.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada "6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan hakkında toplam 18 bin 18 lira idari para cezası uygulanan ev sahibi A.G., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Gizli geçitte yakalanan 4 düzensiz göçmen ile kuaför salonu sorumlusu M.H.A. ile ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı. - İSTANBUL

Kuaförden kaçak göçmen evine gizli geçit: Polisten 'şok evi' baskını
Kuaförden kaçak göçmen evine gizli geçit: Polisten 'şok evi' baskını

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İstanbul, Göçmen, Kuaför, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuaförden kaçak göçmen evine gizli geçit: Polisten 'şok evi' baskını - Son Dakika


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