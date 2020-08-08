Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti

AĞRI - Ağrı'nın Tutak ilçesinde, gelin arabasının kaza yapması sonucu gelin hayatını kaybederken, damat ve gelinin kuzeni ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, düğün günü olması nedeniyle Tutak ilçesine bağlı Adakent köyünden Tutak merkezde bulunan bir kuaföre giden gelin arabası, Adakent ile Karaağaç köyleri arasında karşıdan gelen arabayla çarpışması sonucu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında gelin Gülten Kutlay hayatını kaybederken, damat Bülent Tanay ve gelinin kuzeni olduğu öğrenilen bir kadın ağır yaralandı. Yaralanan kişiler Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.