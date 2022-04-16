KUAFÖRE GİTTİ KIZININ BORCUNU ÖDEDİ - Son Dakika
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KUAFÖRE GİTTİ KIZININ BORCUNU ÖDEDİ

16.04.2022 01:43

Şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın Ataşehir'de saçlarını yaptırdığı kuaförden, 'Ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden kaçtığı iddia edilmişti.

Şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın Ataşehir'de saçlarını yaptırdığı kuaförden, 'Ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden kaçtığı iddia edilmişti. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık kuaför salonuna giderek, yanlış anlaşılma olduğunu söyleyip kızının borcunu ödedi.

Şarkıcı Kibariye 12 Nisan Salı günü Ataşehir'deki kuaföre 'Kaynaklarımı söktüreceğim. Kızım da gelecek' diyerek randevu aldı. Bir gün sonraki randevuya Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık tek başına geldi. Birgül Küçükbalçık'ın saçlarına bakım ve boya yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren işlemlerin tamamlanmasının ardından iddiaya göre, 'Ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden koşarak uzaklaştı.İşyeri sahibi Fuat Tanış ? Bütün arkadaşlarımız en güzel hizmet verdiler. Böyle bir durumun olmasından dolayı biz de çok üzüldük. Yakıştıramadık şikayetçi olacağız'demişti.

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın ücret ödemeden kuaförden kaçtığı iddiası üzerine çıkan haberleri sonrasında baba Ali Küçükbalçık işyeri sahibi ile iletişime geçti. Burada bir yanlış anlaşılma olduğunu, ödemeyi yapmak istediklerini söyledi. Öğleden sonra kuaföre giden Ali Küçükbalçık kızının 2 bin 500 liralık ücretini ödedi.İşyeri sahibi Fuat Tanış '2 gün önce talihsiz bir olayla karşınıza geldik. Kibariye hanımın eşi Ali beyin de böyle bir durumdan haberi yokmuş.Kendisi de haberlerde duymuş.Bu sabah geldi,ödemeyi yaptı.Böyle bir skandalla anılmaktan kendilerinin de çok üzgün olduklarını dile getirdiler.Neyse ki olay tatlıya bağlandı." diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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