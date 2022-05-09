Kuaföre sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Kuaföre sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

09.05.2022 18:41
Kuaföre sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kuaföre düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 40 şişe sahte bandrollü alkol ile 15 litre el yapımı sahte alkol ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kuaföre düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 40 şişe sahte bandrollü alkol ile 15 litre el yapımı sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yapılan istihbarat çalışması sonucu Melikgazi ilçesinde bir kuaför dükkanında sahte alkol üretilerek piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. Dükkana operasyon düzenleyen ekipler T.Y.'yi gözaltına alırken, arama yaptı. Yapılan aramada, satışa hazır 40 şişe sahte bandrollü alkol ile 15 litre el yapımı sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

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Kayseri, Kuaför, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuaföre sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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