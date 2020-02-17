Kuaföre silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuaföre silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Kuaföre silahlı saldırı: 1 ölü

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kuaförün önünde oturan gruba bir otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kuaföre silahlı saldırı: 1 ölü, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde kuaförün önünde oturan gruba bir otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi Mehmetçik Parkı'nın yanında bulunan erkek kuaföründe meydana geldi. Alınan bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında kuaför önünde oturan arkadaş grubu olan M.Ö., R.B.,S.B., M.Ç., F.B. ve Hadi İncirligöz sohbet ederken, bu esnada 33 NUJ 26 plakalı araçtan pompalı tüfekle 2 el ateş açıldı. Açılan ateşte Hadi İncirlioğlu (40) sağ göğsünden yara aldı. Hastaneye kaldırılan Hadi İncirlioğlu yapılan tüm müdahale rağmen kurtarılamadı. Görgü tanıklarına iddiasına göre tüfekle ateş açan kişinin M.Ö. olduğu belirtildi.


Polis, şüphelerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - MERSİN

Kuaför, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tipini beğenmediği palyaçoyu sokak ortasında dövdü
İş bulamayan üniversite öğrencisi Hakan Taşdemir intihar etti Servis minibüsünün altında kalan Nedim hayatını kaybetti Kendisini döven oğlunu tabancayla öldürdü

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 03:23:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuaföre silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]