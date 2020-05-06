Kuaförler açılışa randevu defteriyle hazırlanıyor - Son Dakika
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Kuaförler açılışa randevu defteriyle hazırlanıyor

11 dakika önce

TÜRKİYE'de, yaklaşık 1.5 aydır kapalı olan kuaför ve berberlerin 11 Mayıs'ta tekrar faaliyete geçeceğinin açıklanmasının ardından, iş yeri sahipleri hazırlıklara başladı.

Kuaförler açılışa randevu defteriyle hazırlanıyor, System.String[]

TÜRKİYE'de, yaklaşık 1.5 aydır kapalı olan kuaför ve berberlerin 11 Mayıs'ta tekrar faaliyete geçeceğinin açıklanmasının ardından, iş yeri sahipleri hazırlıklara başladı. Hijyen tedbirlerinin daha sıkı alındığı çalışma alanlarını dezenfekte etmek için dükkanlarını hazırlayan kuaför ve berberler, bir yandan da müşterilerinin rezervasyonlarına yetişmeye çalışıyor. Berber Vedat Arslan, talepleri randevu defterine not aldığını ve açıldıktan sonra kendilerini yoğun bir çalışma temposunun beklediğini söyledi.

Koronavirüse karşı alınan önlemler uygulanmaya devam ederken, normalleştirmenin ilk adımlarından birisi olan iş yerlerinin açılması ile daha sıkı bazı kurallar da devreye girecek. Bu iş yerlerinden biri de kişisel bakımın sağlandığı kuaför ve berber dükkanları. Yeni alınan kararlar kapsamında bu iş yerlerinin 11 Mayıs'ta faaliyete geçebileceğinin açıklanması üzerine iş yeri sahipleri de açılış hazırlıkları yapmaya başladı. Bir yandan iş yerlerini dezenfekte eden çalışan ve patronlar bir yandan da kişisel bakımlarını yaptırmak isteyen vatandaşların telefonlarına yetişmeye çalışıyor.

5 GÜNÜ DOLDU

İzmir'deki erkek kuaförü Vedat Arslan, yaklaşık 54 gündür salonların kapalı olduğunu söyleyerek buna bağlı olarak zor zamanlar geçirdiklerini dile getirdi. 11 Mayıs'ta hayata geçirilecek uygulama için çok sevindiklerini ifade eden Arslan, "Dünden beri müşterilerimden telefon üzerine telefon gelmeye başladı. 11 Mayıs'ta başlayıp 16 Mayıs'a kadar randevularımız var. İnsanları yavaş yavaş belirli zaman diliminde kabul edeceğiz. Bunun için randevu defteri oluşturduk. Bu şekilde çalışmayı planlıyoruz" dedi.

'KİŞİYE ÖZEL TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER KULLANACAĞIZ

Tek kullanımlık kesim örtüsü ve tek kullanımlık havlular ile çalışacaklarını anlatan Arslan, "Salonumuzda tüm dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdik. Belli aralıklarla makineyle dezenfekte edilecek. Her müşteriye kişiye özel havlu ve kesim örtüleri kullanmaya gayret ediyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.  5 koltuklu bir salonumuz var. Yarısını kullanmaya çalışacağız. Her koltuk arasında birer metre mesafe bırakmaya özen göstereceğiz. Gelen misafirlerimizin de sağlığını hem de kendi sağlığımızı korumaya çalışacağız. Gelen tüm misafirlerimize yüzlerini rahat şekilde kapatabilecek ürünler için gerekli tedariki yaptık" diye konuştu.

'GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇECEĞİZ'

İzmir'in Buca ilçesinde bir kuaför salonu işleten Caner Koç da koronavirüs salgını nedeniyle bundan sonra daha sıkı önlemler alacaklarını dile getirdi. Açıklamanın ardından dükkana gelerek hazırlıklara başladıklarını kaydeden Koç, şunları söyledi:

"Bundan sonra kuaförler olarak hepimizin üzerine düşen görevler biraz daha fazla olacak. Misafirlerimiz geldiğinde kapıda önce ateşleri ölçülerek dezenfektan paspasta ayakları dezenfekte edildikten sonra içeri alacağız. Maske, eldiven, siperlik gibi tüm önlemler alındıktan sonra müşteri kabul edeceğiz. Sürekli uyguladığımız hijyen kurallarını daha da arttıracağız. Çalışan arkadaşlarımız eldiven ve maske takarak önlem alacak. Sosyal mesafe salonumuzda uygulanacak. Koltuk sayımızın yarısı kadar müşteri kabul edeceğiz. Mayıs ayında ya da bayramdan önce açılacağımızı bekliyorduk. Hepimiz işimizin başına döneceğimiz için aşırı sevinçliyiz ama daha özverili çalışmamız gerekir. Ben de bugün tezgah ve koltuk gibi müşterilerin temas edeceği tüm yerleri dezenfekte ettim. Salonu havalandırdım. Kişisel malzemeler ve tek kullanımlık malzemeler arttı. Havlular dahi kullan at şeklinde olacak. Müşterimizi servis koltuğuna aldıktan sonra saçını tek kullanımlık havluyla kurulayacak ve havluyu imha edeceğiz."


Vedat Arslan, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 09:21 Kaynak: DHA


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