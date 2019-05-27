Kuaförler bayramda da mesai yapacak

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, 2 Haziran Pazar günü Ramazan Bayramı nedeniyle kuaförlerin mesai yapacağını açıkladı.

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, 2 Haziran Pazar günü Ramazan Bayramı nedeniyle kuaförlerin mesai yapacağını açıkladı.



Halkın mağdur olmaması için Ramazan Bayramı'nda da kuaförlerin mesai yapacağını kaydeden Başkan Özkara, yaptığı açıklamada "4 Haziran Salı günü Ramazan Bayramı olması nedeniyle 2 Haziran Pazar günü halkımızın mağdur olmaması, üyelerimizin de yoğunlukta sıkıntı yaşamamaları adına iş yerlerini açıp çalışabilirler. Meslektaşlarımıza bayram dolayısı ile yaşayacakları iş yoğunluğu için önceden de üyelerimize bilgilendirme amaçlı mesajlar da gönderilmektedir" ifadelerini kullandı.



Özkara, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutlayarak şu mesajı yayınladı:



"Bayramların getirdiği huzur ve kardeşlik ikliminde, Sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı bayramlarda birbirimize daha bir candan sarılalım, birbirimizin yaralarını saralım, birbirimizin imdadına koşalım, sevinçte de kederde de bir olduğumuzu tüm insanlığa gösterelim. Bu duygu ve düşüncelerle başta meslektaşlarımız ve hemşerilerimiz olmak üzere Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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