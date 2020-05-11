KUAFÖRLER DE TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLERE GEÇTİ: RANDEVUSU OLANLAR DİKKAT! - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan kuaför, berber ve AVM'ler bugün itibariyle açıldı. Bu süreç içerisinde kuaförler de tek kullanımlık ürünlere geçti. 15 yıllık erkek kuaförü Sedat Sarıkaya, 'Randevu alıp kuaförlere gidenler, kendilerine özel ürün kullanılmadığında orada işlem yaptırmasınlar. Personellerin de maske, eldiven ve siperlik takmaları gerektiğini bilsinler" dedi.

'Kontrollü Sosyal Hayat' kapsamında berber, kuaför ve AVM'ler bugün açılırken, vatandaşın aklına da hijyen ile ilgili birçok soru takılıyor. Özellikle berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde alınması gereken birçok yeni önlem de normalleşme süreciyle birlikte hayatımıza girdi. Erkek kuaförü Sedat Sarıkaya, 'Müşterilerimiz salona girerken ateşlerini ölçüyor ve maskesiz içeri almıyoruz ve ellerine dezenfektan sıkıyoruz. Tamamen kişiye özel ürünlere geçiş yaptık. Randevusuz işlem kabul etmiyoruz. Müşteriler tek kullanımlık ürünlere dikkat etmeliler. Makaslar, taraklar, havlular onlara özel değilse orada işlem yaptırmasınlar" diye konuştu.

HER MÜŞTERİYE ÖZEL; HAVLU, MAKAS VE MANİKÜR SETİ

Sektörde birçok değişiklik yaşandığını ifade eden Sarıkaya, 'Müşteriler içeri girerken ateşini ölçüyoruz, maskesiz içeri almıyoruz, maskesi olmayan müşterilerimize de maske verebiliyoruz. Tamamen kişiye özel ürünler kullanıyoruz. Makaslarımız da steril makinesinde steril edilerek paketleniyor" dedi.

RANDEVUSUZ MÜŞTERİ ALINMIYOR

İçeriye randevusuz müşteri almadıklarına vurgu yapan Sarıkaya, 'Salonumuza randevusuz müşteri almıyoruz. Randevularımızı da saat başı almaya özen gösteriyoruz. Telefondan randevuları ayarlayabiliyoruz. Salonumuzda bekleyen müşterimiz bulunmuyor. İçerde VIP bölümümüz var ve orada da kronik hastalığı olan kişilere hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

PERSONELE DE MASKE-SİPERLİK ZORUNLULUĞU

Sarıkaya, personellere de bir takım yaptırımların uygulandığına dikkat çekerek, 'Personellerimiz de maske, eldiven ve siperlik takmak zorundalar. En üst seviyeye kadar bu hususlara dikkat ediyoruz" dedi.

FIRÇA TARAK KULLANILMIYOR, MÜŞTERİYE KESİM SİPERLİĞİ TAKILIYOR

Hijyen açısından müşterilere fırça tarak kullanmadıklarını söyleyen Sarıkaya, 'Hijyen açısından kesinlikle fırça tarak kullanmıyoruz. Gözlerine kıl gelmemesi için kesim siperliği kullanıyoruz. Tek kullanımlık kesim örtüleri ve havlularımız var. Ense fırçaları yasaklandı ve biz kesinlikle ustura tıraşı yapmıyoruz" dedi.

60-90 DERECE KURALINA UYUYORUZ

Tek kullanımlık havluların yanında, diğer havluların da 60-90 derece aralığında yıkanarak tekrar paketli şekilde kendilerine ulaştığını ifade eden Sarıkaya, şunları söyledi:

'Diğer havlularımız da 60-90 derece aralığında yıkanarak bize tekrar paketli geliyor. Bu havluları da her müşteriye özel kullanıyoruz. Kullandığımız havluları kirli sepetinde biriktiriyoruz ve yıkama şirketinden teslim alınarak bize tekrar paketli halde geliyor.ö

MÜŞTERİLER DURUMDAN MEMNUN

Sarıkaya, çay ve kahve servislerinin de artık son bulduğunu dile getirerek; 'Sadece paketli halde su servisi yapabiliyoruz. Müşteriler de bu durumdan memnun olduğunu söylüyor. Çünkü sağlık hem bizim için hem de müşterilerimiz için çok önemli. Tedbirlerimizi en üst seviyede alıyoruz" dedi.