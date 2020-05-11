Kuaförler dua ederek işe başladı - Son Dakika

Kuaförler dua ederek işe başladı
6 saat önce
KARABÜK'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan kuaför yeniden hizmet vermeye başlarken, çalışanlar dua ederek işe başladı.
KARABÜK'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan kuaför yeniden hizmet vermeye başlarken, çalışanlar dua ederek işe başladı. Karabük Bayır Mahalle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde hizmet veren bir kuaför sabah dualar eşliğinde açıldı. Kuaförde çalışanlar, iş yerinin önünde dua ettikten sonra içeri girdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında kuaförde tüm önlemler alındı. Açılma kararının son derece iyi bulduğunu belirten işletme sahibi Sabri Başkaya, "Benim meslekte 50'nci yılım. Bu süreç içerisinde bu zamana kadar hiç böyle bir şey görmemiştik. Ülkemizde ki bu sıkıntıdan dolayı 51 gündür kapalıyız. Devletimiz vermiş olduğu kurallar doğrultusunda bugün iş yerimizi açıyoruz. Bu süreci çok güzel kullanabilirsek bunun devamlılığı olacaktır. Çalışmaya alışkın olan bir sektör hiçbir zaman bu kadar uzun bir süre kapalı kalmamıştı. Bundan sonraki süreçte kullanacağımız ürünler tek kullanımlık ürünler olacak. Sosyal mesafeyi gözeten bir anlayış ile maskemiz ile karşılayıp kurallara uyarak hizmet vermeye çalışacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 03:15 Kaynak: DHA
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