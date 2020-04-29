Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek - Son Dakika
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Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek

18 dakika önce

Kuaförler Derneği'ne üye işletmeler, salonların açıldığı tarihten itibaren 1 ay boyunca tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verecek.

Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek, System.String[]

Koronavirüs pandemisi sırasında en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına bir destek de kuaförlerden geldi. Kuaförler Derneği, başlattığı 'teşekkür kampanyası' kapsamında salonlar açıldıktan sonra, üye işletmelerin sağlık çalışanlarına 1 ay boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

SAĞLIK PERSONELİ KİMLİĞİ YETERLİ OLACAK

Kuaförler Derneği Başkanı Mahmut Ebil, "Dünyada farklı ülkelerde kutlanan 30 Nisan Kuaförler Günü'nü geçtiğimiz yıldan bu yana ülkemizde de kutlamaya başladık. Bu anlamlı kampanyayı da mesleğimiz için anlamlı bir gün olan 30 Nisan Kuaförler Gününde duyurmak ve başlatmak istedik. Salonlarımızın açılmasından sonra, mesleki kartını beyan ederek randevu alan tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceğiz" dedi.

21 MART'TA KAPATILMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, 21 Mart'ta 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge ile berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreyle durdurmuştu.

Koronavirüs, 21 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 05:00 


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