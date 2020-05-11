Kuaförler " Koronavirüs nedeniyle kapalıyız" yazılarını sökerek mesaiye başladı

ERZURUM - Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihine kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları bugün yeniden açıldı. İşletme sahipleri ise iş yerlerinin kapılarına astıkları " Koronavirüs nedeniyle kapalıyız" yazılarını önce söktüler sonra yırttılar.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır kapalı olan kuaför ve berberler ilk kez açıldı. Erzurum'daki berberlerde de ilk gün yoğunluğu yaşandı. Yeni düzenleme kapsamında koltuk aralarındaki mesafenin genişletildiği hijyen açısından kişiye özel tek kullanımlık ürünlerin kullanıldığı berberlerde iş yerlerinin açıldığı ilk dakikadan itibaren müşteriler alınmaya başlandı.

İş yeri sahipleri ise kapılarına 2 ay önce astıkları "Koronavirüs nedeniyle kapalıyız" yazılarını söküp atarak tekrardan iş yerlerini açmanın mutluluğunu yaşadı.

Kadın kuaförü Sinan Sezer, gerekli önlemleri aldıklarını ifade ederek, " 2 ay önce kapatmış olduğumuz iş yerlerimizi önlemlerimizi alarak yeniden açtık. Müşterilerimizin daha rahat olması için önlemlerimizi arttırdık. Daha çok tek kullanımlık ürünler tercih ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına ve koltuk mesafesine de uyuyoruz" dedi.

Erkek berberi Tolga Gürbüz ise " Bugün itibari ile tekrar çalışmaya başladık. İş yerimizi dezenfekte ettik. Tek kullanımlık ürünlerimizi kullanıyoruz. Maske dağıtımı yapıyoruz. Süreci güzel bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Bize söylenen tedbirlere dikkat edeceğiz. Herkese hayırlı olsun" şeklinde konuştu.