Kuaförler müşterileriyle buluştukları için sevinçli - Son Dakika

Yeni tip Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları faaliyete geçti. Kuaförler galoş, maske, dezenfektan gibi malzemeler kullanırken, müşterileriyle buluşmanın sevincini yaşıyor.

Tüm Türkiye'de olduğunu gibi Bilecik'te faaliyete geçen berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatleri arasında çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verecek. Randevu sistemiyle çalışan berber ve kuaförler ilk müşterilerini tıraş etti. Çoklu salonlarda çalışanlar sosyal mesafe uygularken, dışarı sıra bekleyen müşterilerle bu kuralı uyguladıkları görüldü.

"50 günden sonra ilk kez tekrar tıraş etmeye başladık"

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kuaförlük yapan Tunakan Atalay, 50 gündür bu günü beklediklerini anlatarak, "50 günden sonra ilk kez tekrar tıraş etmeye başladık. Her şeyimiz dezenfektan edilerek müşterilerimize tek kullanımlık şeyler kullanıyoruz. Galoşlarımızdan peştamalımıze kadar maskemizden eldivenlerimize kadar tek kullanımlık. Her müşteri çöpe atarak, yenisini takıyoruz. Bu şekilde müşterimizin sağlığı için her açıdan bütün tedbirleri uyguladık. Bütün kuaförler esnaf arkadaşlarımıza hayırlı olsun iyi kazançlar diliyorum" diye konuştu.

"Esnafın hepsi dikkat ettiği sürece ülkece bu işi atlatacağız en güzel şekilde"

Kuaförde tıraş olan bir müşteri, uzun süreden sonra berbere gelmenin rahatlığı olduğunu söyleyerek, "Tunakan beye teşekkür ederiz, her türlü tedbirlerini almış. Kullandığı malzemeleri biraz önce dezenfekte etti tertemiz bir şekilde. Tabi esnafın hepsi dikkat ettiği sürece ülkece bu işi atlatacağız en güzel şekilde. Ama Tunakan beyin hassasiyetini bütün esnafın göstermesi hepimiz adına çok iyi olur. Kendi sağlığımız için tedbirleri yine kendimiz alacağız" dedi.

"Müşterilerimizle buluştuğumuz için sevinçliyiz"

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde kuaförlük yapan Şahin Güler ise 50 gündür kapalı olduklarını söyleyerek, "Yavaş yavaş tedbirler altında iş yerlerimizi açmış bulunuyoruz. Her şey tek kullanımlık olarak kullanıyoruz. Müşterilerimizle buluştuğumuz için sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.

"Bu yasağın kalkması, saç tıraşına izin verilmesi memnuniyet verici"

Müşteri Çetin Sönmez ise yaklaşık 2 aydır kuaförlerin kapalı olduğunu, saç sakalın birbirine karıştığını söyleyerek, "Bu yasağın kalkması, saç tıraşına izin verilmesi memnuniyet verici. Bu uygulamalardan dolayı memnunuz, berberlerin açılması bizim için iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten gördüğünüz gibi sosyal mesafe var hijyen kurallarına dikkat ediliyor. Bir defa kullanılmak üzere havlular önlükler mevcut, hijyen malzemeleri, gereken şeylere özen gösterilmiş. Bu konuda berberlere teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK