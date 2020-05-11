Kuaförler müşterileriyle buluştukları için sevinçli - Son Dakika

Kuaförler müşterileriyle buluştukları için sevinçli

Kuaför Tunakan Atalay, "50 günden sonra ilk kez tekrar tıraş etmeye başladık"

BİLECİK - Yeni tip Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında 2 ay önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, faaliyete geçti. Kuaförler, ilk günde müşterileri galoştan, maskeye, dezenfektan malzemesinden tek kullanımlık kuaför malzemeleri kullanırken, müşterileriyle buluşmanın sevincini yaşadılar.

Tüm Türkiye'de olduğunu gibi Bilecik'te faaliyete geçen berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatleri arasında çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verecek. Randevu sistemiyle çalışan berber ve kuaförler ilk müşterilerini tıraş etti. Çoklu salonlarda çalışanlar sosyal mesafe uygularken, dışarı sıra bekleyen müşterilerle bu kuralı uyguladıkları görüldü.

"50 günden sonra ilk kez tekrar tıraş etmeye başladık"

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesinde kuaförlük yapan Tunakan Atalay, 50 gündür bu günü beklediklerini anlatarak, "50 günden sonra ilk kez tekrar tıraş etmeye başladık. Her şeyimiz dezenfektan edilerek müşterililerimize tek kullanımlık şeyler kullanıyoruz. Galoşlarımızdan, peştamalımıze kadar maskemizden eldivenlerimize kadar tek kullanımlık. Her müşteri çöpe atarak, yenisi takıyoruz. Bu şekilde müşterimizin iyi sağlığı için her açıdan bütün tedbirleri uyguladık. Bütün kuaförler esnaf arkadaşlarımıza hayırlı olsun iyi kazançlar diliyorum" dedi.

"Esnafın hepsi dikkat ettiği sürece ülkece bu işi atlatacağız en güzel şekilde

Aynı kuaförden tıraş olan bir müşteri ise, uzun süreden sonra berbere gelmenin bir rahatlığı olduğunu söyleyerek, "Tunakan beye teşekkür ederiz, her türlü tedbirlerini almış. Kullandığı malzemeleri biraz önce dezenfekte etti tertemiz bir şekilde. Tabi esnafın hepsi dikkat ettiği sürece ülkece bu işi atlatacağız en güzel şekilde. Ama ben Tunakan beyin hassasiyetini bütün esnafın göstermesini hepimiz adına çok iyi olur. Kendi sağlığımız için tedbirleri yine kendimiz alacağız" dedi.

"Müşterilerimizle buluştuğumuz için sevinçliyiz"

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde kuaförlük yapan Şahin Güler ise, 50 gündür kapalı olduklarını söyleyerek, "Yavaş yavaş tedbirler altında iş yerlerimizi açmış bulunuyoruz. Her şey tek kullanımlık olarak kullanıyoruz. Müşterilerimizle buluştuğumuz için sevinçliyiz" dedi.

"Bu yasağın kalkmasına, saç tıraşına izin verilmesi memnuniyet verici"

Aynı kuaförden müşteri Çetin Sönmez ise, yaklaşık 2 aydır kuaförlerin kapalı olduğunu saç sakalın birbirine karıştığını söyleyerek, "Bu yasağın kalkmasına, saç tıraşına izin verilmesi memnuniyet verici. Bu uygulamalardan dolayı memnunuz berberlerin açılması bizim için iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten gördüğünüz gibi sosyal mesafe var hijyen kurallarına dikkat ediliyor. Bir defa kullanılmak üzere havlular önlükler mevcut hijyen malzemelerin gereken şeylere özen gösterilmiş. bu konuda berberlere teşekkür ediyoruz" dedi.