Kuaförler 'önce sağlık' dedi, kepenk kapattı - Son Dakika
Son Dakika Genel Kuaförler 'önce sağlık' dedi, kepenk kapattı - Son Dakika

Kuaförler 'önce sağlık' dedi, kepenk kapattı

6 saat önce

Kuaförler 'önce sağlık' dedi, kepenk kapattı Erzurum'da kuaförler virüs nedeniyle çalışmalarına ara verdi Erzurum'da hizmet veren birçok kuaför, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de hızla yayılmaya devam eden korana virüsüne karşı hem kendi hem de müşterilerinin sağlığını...

Kuaförler 'önce sağlık' dedi, kepenk kapattı

Erzurum'da kuaförler virüs nedeniyle çalışmalarına ara verdi

ERZURUM - Erzurum'da hizmet veren birçok kuaför, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de hızla yayılmaya devam eden korana virüsüne karşı hem kendi hem de müşterilerinin sağlığını düşünerek salonlarını bir süreliğine kapattı.

Korona virüs nedeniyle Türkiye'de yeni vaka sayıları her geçen gün artarken, virüsten korunmak için çeşitli önlemlerde alınmaya devam ediyor. Erzurum'da müşteriler ile birebir temas kuran kuaförler iş yerlerini bir süreliğine kapatma kararı aldı.

Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate aldıkları ve gerekli dezenfekte işlemlerini uyguladıkları halde hem kendi hem de müşterilerinin sağlıklarının güvende olmadığını düşünen kuaförler kepenk kapattı.

Kentte kadın kuaförlüğü yapan Sinan Sezer, ne kadar önlem alsalar da riskli olduklarını düşündükleri için salonu kapattıklarını ifade ederek, "Virüs nedeniyle hem kendi sağlığımız hem çalışanlarımız hem de müşterilerimizi düşünerek salonumuzu bir süreliğine kapatma kararı aldık. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını her ne kadar yapmaya çalışsak da müşteriyle bire bir temas ettiğimiz için riskli olduğumuzu düşünerek çalışmaya ara verdik" dedi.

Erkek kuaförü Sinan Sezer de bir süreliğine kapatma kararlarının herkesin sağlık güvenliği için olduğunu kaydederek, "Salonumuzda virüs için dezenfekte çalışmalarımızı yapıyoruz. Ne kadar müşterilerimizi de kendimizi de dezenfekte etsek de yeteri kadar önlem alamadığımızı düşünüyorum. Bazı müşterilerimizde soğuk algınlığı görünüyor ama tıraş olmak istiyor. Bizlerde hizmet vermek zorunda kalıyoruz. Bizimde müşterilerimizin de sağlığı her şeyden önce geliyor. Bizler de bu düşünceler doğrusunda bir süreliğine kepenk kapatma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Başka bir kuaför Tola Gürbüz ise "Tedbirleri ne kadar uygulasak da kendimizi riskten uzak tutmakta güçlük çekiyoruz. Müşterilerimizde gelmeye çekiniyor. Kendi sağlığımızı da düşünerek bir süreliğine çalışmaya ara vereceğiz" şeklinde konuştu.

Kuaförler 'önce sağlık' dedi, kepenk kapattı

Erzurum, Türkiye, Kuaför, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:37 Kaynak: İHA

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