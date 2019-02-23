Kuaförler Tatvan'da Buluştu

Tatvan ilçesinde 100 kuaförün katılımıyla "Kuaför Bilgi Paylaşım Kampı" düzenlendi.

Tatvan ilçesinde 100 kuaförün katılımıyla "Kuaför Bilgi Paylaşım Kampı" düzenlendi.



Kentteki bir otelde düzenlenen ve beş gün süren programda saç modeli, renklendirme, saç kesimi, makyaj ve topuz tasarım eğitimi verildi.



Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, programda yaptığı konuşmada, organizasyonların ilçenin tanıtımına katkı sağladığını söyledi.



Organizasyona ülkenin dört bir yanı ile İran ve Azerbaycan'dan katılım olduğunu anlatan Özkan, "Buraya gelen ziyaretçiler boş vakitlerinde ilçemizi gezdi, alışveriş yaptı ve yöre halkıyla tanışma imkanı buldu. Tatvan Aile Destek Merkezi kursiyerlerimiz tarafından da burada sergi açıldı ve el emeği göz nuru ürünlerin tanıtımı yapıldı. Organizasyonda emeği olanlara teşekkür ediyorum." dedi.



Programa Bursa'dan katılan Meltem Rüzgar da Tatvan'ı çok beğendiğini, yaz aylarında da gezmek amacıyla gelmek istediğini belirtti.



Azerbaycanlı Cevahir Hadi de Türkiye'yi çok sevdiğini ve fırsat buldukça geldiğini söyledi.

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