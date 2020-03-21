Kuaförlerde korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuaförlerde korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması - Son Dakika

Kuaförlerde korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması

6 saat önce

Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Elazığ'da dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları kuaförlerde de gerçekleştirildi.

Kuaförlerde korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması, System.String[]

Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Elazığ'da dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları kuaförlerde de gerçekleştirildi.


Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve Türkiye'de görülen korona virüsüne karşı alınan tedbirler ülke genelinde arttırılarak devam ediyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tüm kurumlar dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Kentte bulunan berber ve kuaförlerde de dezenfekte ile ilaçlama çalışması yapıldı.


Üyelerin hepsinin işletmelerini dezenfekte ettiklerini belirten Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu,"Ülke olarak zorlu günler geçiriyoruz. Korona virüsü tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Bizlerde oda olarak virüse karşı önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Virüsün yanında ilimizde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 depremde esnaflarımız çok mağdur olmuştu. Şimdide virüsle mağdur oluyorlar. Bizler meslek olarak en riskli grubun içinde yer alıyoruz. Oda olarak esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın olumsuz bir şeyle karşılaşmaması için önlemlerimizi alıyoruz. Üyelerimizin işletmelerini dezenfekte ederek ilaçladık. Üyelerimizden hiçbir şekilde ücret talep etmedik. İnşallah bu süreci en kısa sürede atlatacağız"dedi. - ELAZIĞ

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:01 Kaynak: İHA

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