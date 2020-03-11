Kuaförlerde koronavirüs önlemi - Son Dakika
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Kuaförlerde koronavirüs önlemi

6 saat önce

ANTALYA'da esnaf, koronavirüse karşı tedbirlerini sıkılaştırdı.

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ANTALYA'da esnaf, koronavirüse karşı tedbirlerini sıkılaştırdı. Kadın kuaförleri maske, eldiven ve dezenfektanlarla müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını açıklamasının ardından esnaf da önlemlerini sıklaştırdı. Antalya'da kadın kuaförü Fatoş Baran, müşterilerinin ve kendilerinin sağlığı açısından malzemeleri dezenfekte ettiklerini, bundan müşterilerin de çok memnun olduğunu söyledi. Kuaför Erdem Badem ise hem çalışanların hem de müşterilerin sağlığına önem verdiklerini belirterek, "Bakanımızın açıkladığı gibi tedbiri elden bırakmıyoruz. Normal zamanda da maske ve eldiven takıyorduk, şimdi daha da dikkatliyiz. Dezenfektanlarla, kullandığımız malzemeler ve salonumuzu sürekli temizliyoruz" dedi.Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir, oda olarak Antalya'da bulunan tüm güzellik salonları ile kuaför salonlarında, kendilerini ve halkı koruma anlamında gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Demir, "Maskelerimiz dahil, salonlarımızdaki tüm ekipmanların hijyenini sağladık" diye konuştu.


fahrettin koca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:33 Kaynak: DHA
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