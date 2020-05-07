Kuaförlerde mutluluk ve endişe - Son Dakika
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Kuaförlerde mutluluk ve endişe

7 saat önce

Samsun Kuaförler Odası Başkanı Savaş Kiraz, kuaförlerin 2 ayın ardından 11 Mayıs günü açılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını ancak virüs bitmeden açılmasını çok doğru bulmadığını söyledi.

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Samsun Kuaförler Odası Başkanı Savaş Kiraz, kuaförlerin 2 ayın ardından 11 Mayıs günü açılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını ancak virüs bitmeden açılmasını çok doğru bulmadığını söyledi.


11 Mayıs Pazartesi tüm Türkiye'de berber ve kuaförler açılacak. Korona virüsü tedbirleri nedeniyle 2 aydır kapalı olan işletmeler pazartesi günü ilk kez kepenk açacak. Sıkı tedbirler altında açılacak olan berber ve kuaförler randevu usulü çalışırken, içerideki müşteri sayısı da kontrol altında tutulacak ve yığılmalar önlenecek. Samsun Umum Bayan Kuaförler Odası Başkanı Savaş Kiraz da kuaförler açılmadan önce önemli açıklamalarda bulundu.


"Kuaförler 2 aydır zor durumdaydı"


Kuaförlerin 2 aydır para kazanamadığını belirten Savaş Kiraz, "Pazartesi günü kuaförler ve berberler açılıyor. 2 aydır kuaförden uzak olan müşteriler haliyle kuaförlerin açılmasını bekliyor. 2 aydır müşteriler de çok zor durumdaydı. Çünkü kadınların saç işlemlerini kendilerinin yapması pek mümkün olmuyor. Kuaförlerin açılması müşteriler açısından artı oldu. Bizim için artı mı oldu daha belli değil. Çünkü çok katı şartlar altında çalışılacak. 2 tezgahı olan kuaför sadece 1 kişi alacak. 4 tezgahı olan 1 boşlukla 2 müşteri alabilecek. İçeride ise sadece 1 kişi bekleyebilecek. Randevu usulü çalışacağız. Ancak bayan kuaförlerinde belirtilen süre bazen uzayabilir. Yeni işlemler çıkabilir" dedi.


"Kuaförler ve berberlerin virüs bitmeden açılması bence çok doğru olmadı"


Kuaför ve berberlerin virüs bitmeden açılmasının doğru olmadığını ancak kuaförlerin maddi açıdan zor durumda kaldığını da dile getiren Başkan Kiraz, "Kuaförler ve berberlerin virüs bitmeden açılması bence çok doğru olmadı. Diğer taraftan esnafımız 2 aydır evde zor durumda bulunuyor. Bu açıdan baktığınız zaman da açılması gerekiyor. Evine erzak götüremeyecek durumda olan esnaflar da vardı. ya devlet üyelerimize aylık destek verecekti ya da kuaförler açılacaktı. Kuaförlerin açılması üyelerimiz açısından evine ekmek götürmek adına iyi oldu. Randevular ilk etapta doldu. Ama böyle muazzam bir patlama olmadı. Çünkü müşteriler de korkuyor. Çok titiz hanımefendiler de var. Şu günlerde hastaneye bile gitmeye korkan insanlar var. Doğal olarak virüsten korkarken kimsenin koşa koşa kuaföre gideceğini sanmıyorum. Şu anda yüzde yüzlük bir yoğunluk yok. Yoğunluk olsa da az kapasite ile çalıştığımızdan müşterilere sırayla bakacağız" diye konuştu.


İlkadım Belediyesi berber ve kuaförleri dezenfekte ediyor


İlkadım Belediyesi de 11 Mayıs Pazartesi açılacak olan berber ve kuaförler için duyuruda bulundu. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:


"İlkadım Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam ediyoruz. İlçemizde 11 Mayıs Pazartesi itibarıyla yeniden hizmete açılacak olan İlkadım'daki berber ve kuaför dükkanlarında korona virüse karşı dezenfekte ediyoruz. Tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar dileriz." - SAMSUN

Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 04:10 Kaynak: İHA


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