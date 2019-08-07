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Kuaförlerden örnek davranış

58 dakika önce

Malatya Şener Eroğlu Kuaför Academy Meslek Eğitim Kursunda eğitim alan kursiyerler, MİAD Sevgi Evlerinde kalan çocukları tıraş etti.

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Malatya Şener Eroğlu Kuaför Academy Meslek Eğitim Kursunda eğitim alan kursiyerler, MİAD Sevgi Evlerinde kalan çocukları tıraş etti.

Gençlik ve Eğitim Derneği, İŞKUR İl Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Malatya Park işbirliği ile katkılarıyla Şener Eroğlu Kuaför Academy Meslek Edindirme Kursu açıldı. AVM'de açılan kursta 15 kişilik sınıfta eğitim gören kursiyerler ise Kurban Bayramı öncesi örnek bir projeye imza attı.

Kurs merkezinin ilk etapta 15 kişilik sınıftan oluştuğunu ifade eden Şener Eroğlu, "Böyle hayırlı projelere de imza atmaya devam edeceğiz. Huzurevi, köy okulları gibi, evde hasta ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza tıraş ihtiyacı olan kim varsa ücretsiz hizmet vereceğiz" diye konuştu. - MALATYA
Malatya, Kuaför, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:58 Kaynak: İHA
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