Kuaförlere 'korona' modeli

Normalleşme sürecine hazırlanılırken kuaförlerin nasıl hizmete başlayacağı tartışılıyor. Bu çerçevede kadın kuaförleri, maske ve eldiven kullanarak günlük en fazla 8 müşteri sınırlamasıyla kepenk kaldırmak istiyor.



Dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) Türkiye'de yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başlandı. Hastalığın yayılma hızının önüne geçilmesiyle normal hayata geçiş yani normalleşme adımlarının teker teker atılması planlanıyor. Bu çerçevede salgın tedbirleri kapsamında yaklaşık bir buçuk aydır kuaförler alınan kararla kepenk indirmişti.



Kısım kısım normalleşmenin konuşulmaya başlamasıyla İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (İKKMO) Başkanı Ali Haydar Alkoç, kadın kuaförlerinin virüs döneminde bir takım önlemlerle hizmete başlamak istediğini belirtti. Alkoç, salonların günde en fazla 8 müşteriye belirlenen kurallar kapsamında hizmet sağlanabileceğini dile getirdi.



Alkoç, "Kuaför salonlarının açılması sırasında meslektaşlarımız çok dikkatli bir şekilde çalışırken aradaki mesafeyi korumak kaydıyla maske ve benzeri önlemlerin alınması kaydıyla günde 5 ya da 8 kişiye servis yapılabilir" dedi.



Kuaförlerin maddi sıkıntı içinde bulunduklarını belirten Alkoç, "Meslektaşlarımız dükkanlarının ve işyerlerinin bir an önce açılmasını talep ediyorlar. Çünkü kuaförlerin başka bir gelirleri yok. Hiçbir yardım alamıyorlar, iş yerlerimiz kapandı ama masraflarımız devam ediyor. Ödemelerimiz devam ediyor, kuaförler çok zor durumda" diye konuştu.



Alkoç bir kısım işletmenin kısa çalışma ödeneği için başvuru yaptığını ancak şu ana sonuçlanan bir durum bulunmadığını söyleyerek onay beklediklerini vurguladı. - İSTANBUL