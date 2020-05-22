Kuaförlerin bayram mesaisi devam ediyor - Son Dakika

Kuaförlerin bayram mesaisi devam ediyor

Kuaförlerin bayram mesaisi devam ediyor İstanbul'da geçtiğimiz gün berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin iki boyunca gece saat 02.30'a kadar çalışabilecekleri açıklanmıştı.

Kuaförlerin bayram mesaisi devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul'da geçtiğimiz gün berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin iki boyunca gece saat 02.30'a kadar çalışabilecekleri açıklanmıştı. Bu kapsamda kuaförlerin hummalı çalışmaları bu gecede devam etti.

Ramazan Bayramı öncesi korona virüs tedbirleri kapsamında daha önce 21.00'da kapanan berber ve kuaförlerin çalışma saatleri Çarşamba ve Perşembe geceleri 02.30'a kadar, Cuma günü ise 23.00'a kadar uzatılmıştı. Yeni düzenlemeyi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya geçtiğimiz gün Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu.

Saat 02.30'a kadar açık olan kuaförlerde vatandaşların bayram öncesi tıraş oldukları görüldü. Müşterileri tıraş eden kuaförlerin sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri, maske, eldiven, galoş ve önlük takarak önlem aldıkları gözlendi.

"Bu şekilde çalışmamız daha iyi olacak"

Küçükçekmece ilçesinde 20 yıldan beri kuaförlük yapan Serkan Bozan, "Vallahi randevu sistemi ile çalışıyoruz. Eldiven, maske, hijyen kurallarına uymaya çalışıyoruz. Tek kullanımlık havlular, örtüler yani olması gereken her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Tabi bu şekilde çalışmamız daha iyi olacak. Hem işimiz için hem insanlar için biraz daha gayret göstereceğiz. İki buçuğa kadar devam ediyoruz. İki buçuk olmasından dolayı müşterilerimizde bizde biraz daha rahatladık. İnsanların sayıları tıraş olmaya başladıklarından dolayı azalmaya başladı. Bu şekilde daha iyi oldu bizim için" dedi.

"Kuaförlerin aldıkları bu önlemler çok iyi"

Tıraş olmaya gelen bir vatandaş ise kuaförlerin aldıkları bu önlemlerin yeterli olduğunu ifade ederek, "Saat 01.15'e randevu almıştım. Saat 01.20 iyi gidiyoruz. Dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz işimiz olmadıkça. Dışarıya çıktığımız zamanda maske takıyoruz, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Eve gittiğimizde kendimizi izole ediyoruz. Yani genel olarak kurallara uymaya çalışıyoruz. Kuaförlerin aldıkları bu önlemler çok iyi. Keşke bu süreçten sonra kuaförler böyle devam etse. Tek kullanım havlular olsa sürekli. Bu önlükler çok iyi olmuş. Tek kullanımlık olması gayet iyi" şeklinde konuştu.

Kuaförlerin bayram mesaisi devam ediyor

Ramazan Bayramı, İstanbul, Kuaför, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 03:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kuaförlerin bayram mesaisi devam ediyor - Son Dakika

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