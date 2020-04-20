Kuaförlerler destek bekliyor - Son Dakika

Korona virüs salgını dolayısıyla faaliyetlerine yaklaşık 30 gündür ara veren berber ve kuaförler, ekonomik olarak sıkıntılı geçirdikleri bu dönemde bir çözüm bulunması için devletten destek bekliyor.



İçişleri Bakanlığı'nın Korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri 21 Mart tarihinden itibaren faaliyetlerine ara verdi. Kısıtlama kararı ile birlikte işletmeler hizmet vermezken 30 günlük aranın ardından zor durumda kalan berber ve kuaför esnafı bir destek bekliyor. Eskişehir'de Saloon HY adlı işletmesinde kuaförlük yapan Hasan Yılmaz da, konuyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşletmelerinin kapalı olduğu süre boyunca dükkan kirası ve çalışan maaşları gibi giderlerinin devam ettiğini belirten Yılmaz, kararın bu şekilde devam ettiği takdirde ise kendileri açısından masraflarının giderek artacağını ifade etti. Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kararın üzerinden yaklaşık 30 gün geçti. 30 gün boyunca devletimizin aldığı karara kendi açımızdan destek olmaya ve uymaya özen gösterdik. Fakat maddi olarak artık bu yükü kuaförlerin kaldırabileceğini düşünmüyorum. Örneğin ben işletmemi yeni devraldım. Büyük giderlerim var. 20'ye yakın personelimin giderlerini ve 2 dükkanımın kirasını nasıl karşılayabilirim? Kendi giderlerimi nasıl karşılayacağım? Dükkan sahibi beni arıyor ve kira istiyor. Ev sahibi aynı şekilde. Benim gibi sayısız kuaför ve berber arkadaşım var. Buradan ekmek yiyen insanlar var. Devletimizin artık bu konuda bir çalışma yapmasını bekliyoruz. Birçok arkadaş kepenk kapatma noktasına geldi. Sesimiz duyulsun, tek isteğimiz bu" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR