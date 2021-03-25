Kuaförlüğü bırakıp lokanta açan kadın usta, Adana kebabına lezzet katıyor - Son Dakika

Kuaförlüğü bırakıp lokanta açan kadın usta, 18 yıldır evinin geçimini Adana'nın tescilli lezzeti kebaptan sağlıyor.

Kuaförlüğü bıraktıktan sonra kebap ustası olmaya karar veren 3 çocuk annesi Melek Kıyan, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde açtığı lokantada yaptığı kebap, ciğer ve pirzola çeşitlerini müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Geleneksel yöntemle kebap pişiren Kıyan, etlerin terbiyesinden zırhla kıyma haline getirilip pişirilmesine kadar olan süreçlerin tamamını tek başına yapıyor.

Melek Kıyan kebap yaparken, lokantada yanında çalıştırdığı 2 oğlu da salata yapımı ve yemeklerin servis edilmesiyle ilgileniyor.

Kebap ustası Kıyan, AA muhabirine, daha önce kuaförlük yaptığını belirterek, 18 yıl önce lokanta açarak kebapçılığa başladığını söyledi.

İlk başlardaki zorluklara rağmen kebap ustalığını başardığı için mutlu olduğunu anlatan Kıyan, "Kebapçılığa 18 yıl önce başladım. Erkeklerin yoğunlukta olduğu bir sektör olduğu için ilk başlarda çok zorlandım. Başardığım için çok mutluyum. İyi bir kebap yaptığıma inanıyorum. Her kadın mutfağında kendi bestesini inşa eder." diye konuştu.

Mesleğe başladığı ilk zamanlar müşterilerin karşılarında bir kadın kebap ustası görünce şaşkınlıklarını gizleyemediklerini aktaran Kıyan, şunları söyledi:

"Tepki veren kişiler de oldu. Bu iş kadın işi değil erkek işi diyenler de oldu. Ama müşterilerim artık benim dışımda başkalarının kebabını yemiyorlar. Tüm zorluklarına rağmen mesleğimi ve müşterilerimi çok seviyorum. Bir şeyler yapıp getirdiğin zaman müşterilerin beğenmesi ve teşekkür etmeleri çok güzel."

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş da Kıyan'ın Adana kebabı yapıyor olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Kıyan'a desteklerinin devam edeceğini aktaran Serttaş, "Kendisiyle gurur duyuyoruz. Hem Adana kebabını tanıtması hem de mesleğinin başında dimdik durması bizleri mutlu ediyor. Melek ablanın sonuna kadar tezgahının başında olmasını istiyoruz. Adana kebabını çok güzel yapıyor, kebabı elde zırhla çekiyor. Kebap yapmak herkese nasip olmaz, yürek ve bilek ister. Melek ablamda her ikisi de var. Bu meslek Melek ablamıza çok yakışıyor." diye konuştu.

Lokantanın daimi müşterilerinden Teslime Sakarya da, Kıyan'ın lokantasına sürekli kebap yemeye geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin cesaret edemeyeceği bir işi yapıyor. Adana kebabını özgüvenle yapıyor. Gurur duyarak her zaman kebabını tercih ederim. Gerçekten de bu iş çalışmakla yetmez, sevmek gerekir. Takdir ediyorum, seviyorum ve gurur duyuyorum. Ondaki öz güvene hayranım. Herkese örnek gösteriyorum. Her zaman arkasındayız."