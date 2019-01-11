Son Dakika Haberleri: Kuaförlük Eğitimi Alan Kursiyerlere Sertifika

Kuaförlük Eğitimi Alan Kursiyerlere Sertifika

9 dakika önce

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kuaförlük eğitimi alan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kuaförlük Eğitimi Alan Kursiyerlere Sertifika, System.String[]
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kuaförlük eğitimi alan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Hüma Sultan Hanım Evinde düzenlenen kursta 234 saat eğitim alan 18 kadın kursiyer kursu başarıyla tamamladı.

18 kursiyere MEB onaylı sertifikaları törenle verildi.

Kursiyerler kendilerine sunulan eğitim imkanından dolayı yetkililere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:05 Kaynak: AA

Pursaklar Belediyesi, Ankara, Pursaklar, Güncel
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