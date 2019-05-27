Son Dakika Haberleri: Kuaförlük kursuyla kadınların yaşamına dokundular

Kuaförlük kursuyla kadınların yaşamına dokundular

4 saat önce

Şahinbey Belediyesine bağlı Boyacı Sosyal Tesisinde kuaförlük kursuna katılan kursiyerlerin hayatları değişti.

Kuaförlük kursuyla kadınların yaşamına dokundular, System.String[]
Şahinbey Belediyesine bağlı Boyacı Sosyal Tesisinde kuaförlük kursuna katılan kursiyerlerin hayatları değişti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kuaförlük kursuna katılan ev hanımları iş yeri sahibi olup, para kazanıyor.
Çocuklarını okula gönderdikten sonra kursa gelerek eğitim alan iki çocuk annesi Gül Çete, belgelerini aldıktan sonra evinin yakınında bir kuaför dükkanı açarak para kazanmaya başladı.
Aldığı eğitim sonucu artık bir iş yeri sahibi olduğunu anlatan Çete, "Kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Ailemizin geliri arttı, Allah bu imkanı sağlayanlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.
Daha önce tek başına bir yere gitmeye bile korktuğunu belirten iki çocuk annesi Leyla Çiçek ise "Burada hocalarımız bize sadece meslek öğretmediler, aynı zamanda bizim de birer birey olduğumuzu öğrettiler. Burada çok farklı bir kişiliğe büründüm, sosyal bir insan oldum. Kursu bitirip sertifikalarımı aldım. Şu an evimde saç ve makyaj yaparak çocuklarımın ve kendimin ihtiyaçlarını karşılıyorum. Artık param var, kimseye muhtaç değilim." açıklamasında bulundu.
Halen 20 kursiyerin eğitim gördüğü sosyal tesiste toplam 357 saat eğitim verildiğini aktaran Boyacı Sosyal Tesisi Sorumlusu Sibel Ay, genç yaştaki ev hanımlarının kursa ilgi gösterdiğini belirterek, "Burada eğitimlerini tamamlayanlar Halk Eğitim Müdürlüğünün açtığı sınavda başarılı olunca Kalfalık Belgesi almaya hak kazanıyor. Bu belgeyi alan kursiyerler kendi iş yerini açabiliyor." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:31 Kaynak: AA
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