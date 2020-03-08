Kuaförlükten başlayan başarı öyküsü - Son Dakika

Van'da kız kardeşleriyle birlikte küçük bir kuaför dükkanında işe başlayan 3 çocuk annesi Adile Yılmaz, azmiyle patron oldu.



42 yaşındaki Adile Yılmaz, yıllar önce kız kardeşlerinin de desteğiyle mahalle arasında küçük bir kuaför dükkanı açtı. Yılmaz, bir taraftan çocuklarını yetiştirirken bir taraftan da işine dört elle sarıldı. Yine kız kardeşlerinden destek alan Yılmaz, iki yıl önce bir gelinlik mağazası açtı. Dolar kurunun ve altın fiyatlarının yükseldiği süreçte iş yeri açan Yılmaz, yakınlarından büyük tepki almasına rağmen vazgeçmedi. Yakınlarının 'iflas edersiniz' tepkilerine rağmen işinin başında duran Yılmaz, iki yıllık süreçte büyük kar elde etti.



"Tepkilere rağmen mağaza açtık"



İHA muhabirine konuşan Adile Yılmaz, kız kardeşlerinin destekleriyle küçük bir dükkanda kuaförlük yaparak işe başladığını, azmiyle mağazada patron olduğunu belirtti. İş hayatında sürekli kardeşleriyle birlikte hareket ederek başarılar yakaladığının altını çizen Yılmaz, "Daha önceki mesleğim kuaförlüktü. Küçük bir dükkandan büyüyerek bugünlere kadar geldik. Doların ve altının yükseldiği zor bir dönemde bu sektöre girdim. Çevremden herkes 'kepenkler kapatılırken, siz nasıl olur da bu işe girersiniz' diye tepki gösteriyordu. Biz 3 kız kardeş böyle bir sektöre girdik. Ana mesleğimiz olan kuaförlüğü gelinliklerle birleştirmeye karar verdik" dedi.



Özgüvenlerinden dolayı her işin üstesinden geldiklerini anlatan Yılmaz, "Küçük mahalle arası bir kuaförlükten başlayarak bugünlere geldik. Küçük iş yerinden daha sosyal bir ortama geçiş yaptık. Bu sektörde başarılı olduğumuzu gördük ve çıtayı biraz daha yükseltmeye karar verdik" diye konuştu.



"Kadın her sıkıntının üstesinden gelebilir"



Kadınların hayatın her alanında başarı sağlayabileceğini dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kadınlar erkeklere göre bir derece daha başarılılar. Çünkü kadınlar hem iyi bir anne hem iyi bir eştir. Yaşamın her alanında yer alan kadınlar, bana göre daha başarılı ve kıymetlidirler. Kadınlara bu anlamda değer veren erkeklere de çok teşekkür ederim. Kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Her sıkıntının üstesinden kolay bir şekilde gelebilirler. Ancak bunu başarmaları için kadınların kendilerine özgüveni olması gerekiyor." - VAN