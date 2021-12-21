Kuaförün elindeki fön makinesi bir anda alev aldı! - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde Beykoz'da müzisyen Rıza Eskici, klip çekimi öncesi hazırlanmak için kuaföre gitti. Kuaförü, Eskici'nin saçlarını kuruttuğu esnada fön makinesi bir anda alev aldı.

ELİNDEN YARALANDI

Neye uğradığını şaşıran kuaför acıyla elindeki fön makinesini yere attı. Kuaför Emre Güner, elinden hafif şekilde yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"SAKALIM YANDI"

Eskici, "Fön makinesini açtığı zaman bir koku geldiğini beyan ettim kendisine. 'Bu ihale bize patlamasın yanmayalım' dedim. 'Ağabey, yok' dedi. Dedikten 2 dakika sonra alev aldı birden. Sakalım biraz yandı. Orayı o gün hemen kesti. Kardeşimizin eli ufak zedelendi." dedi.

"ELİM ZEDELENDİ"

Kuaför Emre Güner ise, "Aciliyet dolayısıyla biraz işi hızlandırmak istedik. İşi hızlandırınca acele işe şeytan karışır muhabbeti oldu. Yapacak bir şey yok. Ağabeyime bir zarar vermedik. Bir ufak elimiz zedelendi ama atlattık bitti Allah'a şükür. Ağır yara almadan bitirdik. Elimi temizledik sardık bir sorun yok. Mikrop kapmadık sonuçta burada tıraş ediyoruz kimin gelip gittiği belli olmuyor. Önlemimizi alalım dedik" diye konuştu.