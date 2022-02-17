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Kuaförün hesabını çalıp para istediler - Son Dakika

Kuaförün hesabını çalıp para istediler

17.02.2022 11:02

Kahramanmaraş'ta kuaförlük yapan Tuğba Çakmak, kendisine sosyal medya üzerinden gönderilen linke tıklayınca Instagram hesabını dolandırıcılara kaptırdı.

Kahramanmaraş'ta kuaförlük yapan Tuğba Çakmak, kendisine sosyal medya üzerinden gönderilen linke tıklayınca Instagram hesabını dolandırıcılara kaptırdı. Dolandırıcılar, talep ettikleri parayı almalarına rağmen çaldıkları Instagram hesabını kuaföre iade etmedi.

Onikişubat ilçesinde 20 yıldır kuaförlük yapan Tuğba Çakmak, sosyal medya üzerinden gönderilen linke tıkladıktan sonra 8 yıldır kullandığı Instagram hesabı, dolandırıcıların eline geçti. Hesabı çalan dolandırıcılar, tekrar hesabı iade etmek için kuafördeki çalışanlara ulaşarak para istedi. Talep ettiği 2 bin liranın ödenmesine rağmen dolandırıcılar hesabı geri vermedi.

Bunun üzerine Tuğba Çakmak, başka bir sosyal medya uzmanından destek alarak hesabı kapattırdı. Çalınan hesaba yıllardır emek verdiklerini ve sadece kadınlardan oluşan geniş bir kitleye sahip olduklarını belirten Çakmak, "20 bin takipçili bir sayfam vardı. Bir gün DM kutusuna bir mesaj düştü. Tuğba hanım adınıza şöyle bir sitede şikayet var, bildirmek istedim yazıyordu. Maalesef mesajla birlikte gelen linke tıkladım. Linke tıkladıktan 4-5 saat sonra instgram hesabımın çalındığını fark etmedim ama iş yeri ve şahsi hesabıma giremedim. Sonra fark ettim ki, o link tamamen çalınmaya yönelik bir işlemmiş. ve hesabımı kaybettim. Hesabı çalan kişiler daha sonra çalışanlarıma yazdı. Sayfayı verme karşılında bir miktar para istediler. Önce kabul etmek istemedik ama sayfamız hem organik takipçiliydi hem de ses getiriyordu. Kabul ettik. Ödemeyi yaptık ve ödemeyi yaptıktan sonra bizi engellediler. 8 yıldır sayfama takipçi satın almadan tamamen yaptığımız işleri atarak, bizi ziyaret eden müşterilimiz ile yaptığımız sayfaydı" dedi.

Para gönderirken açıklamanın altına firmaların ismini ve ne ödemesi olduğunu belirterek savcılığa şikayette bulanabileceklerini ancak düşünemediklerini belirten Çakmak, "Maalesef biz paraya gönderirken ismimizi vererek gönderdik. Bunun hiçbir hukuki karşılığı yokmuş. Prosedürü bilmiyorduk, nasıl gönderileceğini bilmiyorduk. Amatörce gönderdik. Maalesef hesabı alamayınca tekrar para verip başka birine kapattırdık sayfayı. Bizim hesabımız gitti ama ben insanların bilinçlenmesi adına bunu duyurmak istedim. Sizlerde kimden geldiği belli olmayan linklere tıklamayın. O kadar emeğimiz vardı. Yaptığımız işleri paylaşıyorduk, hepsi gitti" diye konuştu.

(Mustafa Kılınç-İHA)

Kuaförün hesabını çalıp para istediler
Kuaförün hesabını çalıp para istediler
Kuaförün hesabını çalıp para istediler

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Kahramanmaraş, Instagram, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuaförün hesabını çalıp para istediler - Son Dakika


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