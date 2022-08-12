ABD, Endonezya ve Avustralya ortak askeri tatbikat düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, Endonezya ve Avustralya ortak askeri tatbikat düzenliyor

12.08.2022 16:03
ABD, Endonezya ve Avustralya ortak askeri tatbikat düzenliyor

KUALA ABD, Endonezya ve Avustralya askerleri, Çin'in Hint-Pasifik bölgesinde artan faaliyetlerinin gölgesinde, yıllık ortak muharebe tatbikatları kapsamında Endonezya'nın Sumatra Adası'nda atış tatbikatlarına başladı.

KUALA ABD, Endonezya ve Avustralya askerleri, Çin'in Hint-Pasifik bölgesinde artan faaliyetlerinin gölgesinde, yıllık ortak muharebe tatbikatları kapsamında Endonezya'nın Sumatra Adası'nda atış tatbikatlarına başladı.

Japonya ve Singapur'un da aralarında bulunduğu ülkelerden 5 bini aşkın askeri personel, bu yılki "Süper Garuda Kalkanı" tatbikatlarına katılarak, 2009'dan beri yapılan tatbikatların en büyüğünü gerçekleştiriyor.

ABD'nin söz konusu tatbikatları son dönemde genişletmesi Pekin yönetimince tehdit olarak görülürken, Çin devlet medyası, ABD'yi, Çin'in bölgede artan askeri ve diplomatik etkisini sınırlamak için NATO'ya benzer bir Hint-Pasifik ittifakı kurmakla suçluyor.

ABD Hint-Pasifik komutanı Amiral John C. Aquilino, Endonezyalı komutanla gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "tatbikata katılan 14 ülkenin, Çin'in neredeyse tüm Güney Çin Denizi üzerinde hak iddiasında giderek daha iddialı hale gelmesi ve kendi kendini yöneten Tayvan'ı tehdit eden tatbikatlar düzenlemesi nedeniyle daha güçlü bağların sinyallerini verdiğini" söyledi.

Aquilino, "Özgür ve açık bir Hint-Pasifik sağlanmasına yardımcı olmaya devam edeceğiz ve herhangi beklenmedik bir duruma yanıt vermemiz gerektiğinde hazır olacağız." dedi.

Endonezyalı Orgeneral Andika Perkasa ise "Çin'in Tayvan'a yönelik tehdit edici faaliyetleri ve bölgede uyguladığı istikrarsızlaştırıcı eylemler, tam olarak kaçınmaya çalıştığımız şey." ifadesini kullandı.

Endonezya ve Çin'in genel olarak olumlu ilişkilere sahip olmasına rağmen Cakarta yönetimi, Çin ile Güney Çin Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgede zaman zaman yaşadığı gerilimden endişe ediyor.

İngiltere, Kanada, Fransa, Hindistan, Malezya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine ve Doğu Timor da bu ayın başlarında başlayan tatbikatlara gözlemci gönderdi.

Toplam 14 ülkeden 5 bin 69 personelin katıldığı yıllık askeri tatbikat, 14 Ağustos'ta sona erecek.

YORUMLAR
500
Çin'de Tarım Ürünlerinin Fiyatları Hafif Düştü Çin'de Tarım Ürünlerinin Fiyatları Hafif Düştü ABD ile Tayvan 84 milyon dolarlık Patriot anlaşması imzaladı ABD ile Tayvan 84 milyon dolarlık Patriot anlaşması imzaladı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Endonezya ve Avustralya ortak askeri tatbikat düzenliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:57 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan Suriye'de yakılan Türk bayrağına dair sert sözler: Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final
15:49 Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir
15:18 Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında...
15:16 İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada, neredeyse annesi kadar oldu
15:13 Akşener'den hükümete emekli maaşı tepkisi: En düşüğü asgari ücret kadar olmalıdır
14:51 Hakkında tedbir aldıran karısına tokat atıp kucağından 9 aylık çocuğunu alıp kaçtı!
14:29 Vurgunculara büyük darbe! Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde indirimli satışı yapılacak ürünler belli oldu
15:10 "Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi" diyen Meral Akşener: Siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor
14:20 Dar sokakta oyun oynayan çocuklar, hızla geçen otomobilin altında kalmaktan zor kurtuldu: Bu zararlıyı bulun
14:19 Afrika'da korkunç olay! Karısıyla cinsel ilişkiye girerken evi basılan adam, karısının LGBT'li sevgilisi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 16:04:33. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, Endonezya ve Avustralya ortak askeri tatbikat düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement