Malezya'nın hava güvenliği derecesi 3 yıl sonra tekrar kategori 1'e yükseltildi - Son Dakika
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Malezya'nın hava güvenliği derecesi 3 yıl sonra tekrar kategori 1'e yükseltildi

01.10.2022 11:40
Malezya'nın hava güvenliği derecesi 3 yıl sonra tekrar kategori 1'e yükseltildi

KUALA ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) Malezya'nın hava güvenliği notunu tekrar Kategori 1'e yükseltmesiyle ülkenin hava yollarının üç yıllık aradan sonra ABD'ye uçuşlarını genişletmesine izin verileceği bildirildi.

KUALA ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) Malezya'nın hava güvenliği notunu tekrar Kategori 1'e yükseltmesiyle ülkenin hava yollarının üç yıllık aradan sonra ABD'ye uçuşlarını genişletmesine izin verileceği bildirildi.

Malezya Ulaştırma Bakanı Wee Ka Siong, yaptığı açıklamada, ülkesinin hava güvenliği notunun, FAA'nın gündeme getirdiği 33 sorunun tümünün çözülmesiyle tekrar Kategori 1'e yükseltildiğini söyledi.

Söz konusu kararın nisanda kapılarını yabancı ziyaretçilere açan Malezya'nın turizm ve ekonomik büyümesine katkı sağlayacağını belirten Wee, "Kategori 1'e dönüşle hava yollarımız artık ABD'ye yeni uçuşlar düzenleyebilir. Artık başka bir engel yok, Kovid-19 salgınından sonra bu iyi bir haber." ifadelerini kullandı.

Kanada'nın Montreal kentindeki Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) genel merkezine resmi ziyaret gerçekleştiren Wee, burada teknik iş birliğini görüşmek üzere diğer ülkelerden ulaştırma bakanları ile bir araya geldi.

Wee'nin aktardığı bilgilere göre, Kategori 1 hava güvenliği derecesi, Malezya'nın sivil havacılık otoritesinin ICAO güvenlik standartlarına uyduğu anlamına geliyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malezya'nın hava güvenliği derecesi 3 yıl sonra tekrar kategori 1'e yükseltildi - Son Dakika
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