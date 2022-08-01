ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Singapur'da - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Singapur'da

01.08.2022 09:02
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Singapur'da

KUALA ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Hint-Pasifik ülkelerine yapacağı ziyaretler kapsamında Singapur'a geldi.

KUALA ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Hint-Pasifik ülkelerine yapacağı ziyaretler kapsamında Singapur'a geldi.

Meclis Başkanı Nancy Pelosi, bugün erken saatlerde Singapur'a gelerek Pekin yönetimi ile gerilime neden olan Tayvan'a olası ziyaret iddialarının gölgesinde Asya turuna başladı.

Ziyarete dair ayrıntıları açıklama yetkileri olmadığı için isimlerinin gizli tutulmasını isteyen kaynaklar, Nancy Pelosi ve beraberindeki heyetin sabahın erken saatlerinde Singapur'a indiğini doğruladı.

Singapur Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, Pelosi'nin Singapur Devlet Başkanı Halimah Yakob, Başbakan Lee Hsien Loong ve bir dizi bakan ile bir araya geleceğini aktardı.

Öte yandan Pelosi'nin katılması beklenen Singapur'daki Amerikan Ticaret Odasının resepsiyonunun basına kapalı olacağı bildirildi.

ABD Meclis Başkanı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Pelosi'nin beraberindeki 5 kişilik kongre heyetiyle Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret edeceği bildirilmişti. Açıklamada, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yapılacağı öne sürülen ziyarete ilişkin bilgi verilmemişti.

Ziyarette Pelosi'ye, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, Gazi İşleri Komitesi Başkanı Mark Takano, Yollar ve Araçlar Komitesi Başkan Yardımcısı Suzan DelBene, İstihbarat Daimi Özel Komitesi üyesi Raja Krishnamoorthi ve Silahlı Kuvvetler Komitesi ile Dış İlişkiler Komitesi üyesi Andy Kim'in eşlik ettiği bildirildi.

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Kaynak: AA

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