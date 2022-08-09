BM: İsrail-Filistin şiddetini ancak barış sonlandırabilir - Son Dakika
Üye Girişi

BM: İsrail-Filistin şiddetini ancak barış sonlandırabilir

09.08.2022 13:54
BM: İsrail-Filistin şiddetini ancak barış sonlandırabilir

KUALA Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail ile Filistin arasındaki ateşkesin "kırılgan" olduğunu ve "şiddet döngülerinin" ancak bağımsız bir Filistin devleti ile İsrail'in yan yana yaşaması halinde duracağını söyledi.

KUALA Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail ile Filistin arasındaki ateşkesin "kırılgan" olduğunu ve "şiddet döngülerinin" ancak bağımsız bir Filistin devleti ile İsrail'in yan yana yaşaması halinde duracağını söyledi.

Wennesland, BM Güvenlik Konseyi'nin son şiddet olaylarına ilişkin acil toplantısında, İsrailli ve Filistinli liderler ile uluslararası topluma "uygulanabilir iki devletli çözüme yönelik anlamlı müzakerelere geri dönmek için diplomatik çabaları güçlendirme" çağrısında bulundu.

Mısır'ın aracılık ettiği ateşkesin "tam ölçekli bir savaşın patlak vermesinin önlenmesine yardımcı olduğunu" ifade eden Wennesland, "düşmanlıkların yeniden başlamasının yalnızca Filistinliler ve İsrailliler için yıkıcı sonuçları olacağı ve herhangi bir siyasi ilerlemeyi zorlaştıracağı" konusunda uyardı.

Öte yandan, Filistin'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur, Filistin halkının "güçsüz" olduğunu ve Güvenlik Konseyi'ni onların korunmasını sağlamak için harekete geçmeye çağırdı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve ateşkes

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı.

Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

YORUMLAR
500
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 44 kişi hayatını kaybetti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 44 kişi hayatını kaybetti İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi yaraladı İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi yaraladı
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: İsrail-Filistin şiddetini ancak barış sonlandırabilir - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
13:35 Ümraniyespor, Fazıl Say'ın iddialarını paylaştığı videoyla tiye aldı
12:33 Bursa'da yapılan bir düğünde şaşkınlık yaratan görüntüler! Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar
12:29 Bursa'da 9 gündür haber alınamayan 29 yaşındaki Hikmet'in cansız bedeni bulundu
12:41 CHP'li Seyit Torun, Uludere üzerinden Bakan Soylu'yu suçladı: 7 aydır koruyor
11:58 MİT'ten sınır ötesi operasyonu! Terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu dahil, 7 terörist etkisiz hale getirildi
11:54 ABD Başkanı Biden'ın ceketini dahi giyemediğini gören Amerikan askeri şaşkına döndü
11:41 AMD, Nvidia, Intel... Teknoloji şirketleri işe alımı azaltıyor
11:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifleri'ne talimat: Fiyatları düşürün
11:42 Arda Turan, Galatasaray'a transferi için çaba harcıyordu! Alexis Sanchez için Hakan Çalhanoğlu da devrede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 13:54:09. #1.13#
SON DAKİKA: BM: İsrail-Filistin şiddetini ancak barış sonlandırabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş