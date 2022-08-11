Endonezya'da Başmüfettiş yaverini öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika
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Endonezya'da Başmüfettiş yaverini öldürmekle suçlanıyor

11.08.2022 17:25
Endonezya'da Başmüfettiş yaverini öldürmekle suçlanıyor

KUALA Endonezya'da Başmüfettiş Ferdy Sambo, ekibindeki bir polisi öldürmekle suçlanıyor.

KUALA Endonezya'da Başmüfettiş Ferdy Sambo, ekibindeki bir polisi öldürmekle suçlanıyor.

Asia Times'ın haberine göre, Endonezya kamuoyunun öfkesi ve Devlet Başkanı Joko Widodo'nun doğrudan müdahalesi sonrasında, yaverinin öldürülmesini emretmek ve olayın üstünü örtmekle suçlanan üst düzey polis şefinin gözaltına alınması ülkede büyük yankı uyandırdı.

Söz konusu vaka ülkedeki en önemli kurumlarda klikleşmenin varlığını ortaya koyarken, Siyasi Koordinasyon Bakanı Mohammad Mahfud MD'nin 440 bin kişilik polis gücünü "karargah içinde karargah" olarak tanımlaması ve hükümetin kritik görevlerinde bulunan bazı emekli polislerin emniyet teşkilatı içindeki nüfuz alanı, tartışmaları daha da alevlendirdi.

İçişleri komutanı Başmüfettiş General Ferdy Sambo, 9 Ağustos'ta, Tuğgeneral Nofriasyah Yoshua Hutabarat'ın evindeki silahlı çatışmada öldüğünü bildirmişti.

Kurbanın ailesi tarafından tetiklenen kamuoyu öfkesi, Widodo'nun soruşturma çağrısıyla birleşince olayın iç yüzüne dair detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Sambo ve Tuğgeneral Nofriasyah Yoshua Hutabarat'a silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul ettiği bildirilen bir devriye polis, taammüden adam öldürmekle suçlanırken, ölüm ya da müebbet hapis cezası almaları muhtemel görünüyor.

Bakan Mohammad Mahfud, devriye polisin tanık olmayı kabul ederek, davaya dair tüm detayları paylaştığını ve şahsın tanık koruma programına alınacağını bildirdi.

Kıdemli çavuş rütbesindeki iki polisin daha söz konusu suça doğrudan karıştığı ifade ediliyor.

Sambo'nun kurbanın bedenindeki beş kurşundan herhangi birini ateşleyip ateşlemediği belli olmasa da telefon kayıtları ve adli tıp çalışmaları da dahil olmak üzere tüm kanıtlar, kendisinin olay mahallinde olduğunu gösteriyor.

Sambo'nun yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Güney Cakarta Bölgesi Polis Şefi de dahil olmak üzere, 30'dan fazla farklı rütbedeki polis memurunun olayın örtbas edilmesine karıştıklarından şüpheleniliyor.

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Kaynak: AA

Joko Widodo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Başmüfettiş yaverini öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika

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