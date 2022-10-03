Endonezya'da izdihamın yaşandığı Malang şehrinin polis şefi görevden alındı - Son Dakika
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Endonezya'da izdihamın yaşandığı Malang şehrinin polis şefi görevden alındı

03.10.2022 19:30
Endonezya'da izdihamın yaşandığı Malang şehrinin polis şefi görevden alındı

KUALA Endonezya'da futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan izdihamda 125 kişinin hayatını kaybettiği Doğu Java eyaletine bağlı Malang şehrinin polis şefi ve 9 polis memuru görevden alındı.

KUALA Endonezya'da futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan izdihamda 125 kişinin hayatını kaybettiği Doğu Java eyaletine bağlı Malang şehrinin polis şefi ve 9 polis memuru görevden alındı.

Ulusal Polis Teşkilatı Sözcüsü Dedi Prasetyo, yaptığı açıklamada, Malang Polis Şefi Ferli Hidayat ve 9 polis memurunun görevden alındığını ve sahaya göz yaşartıcı gaz attığı iddia edilen 18 polisin de izdihama yol açtıkları gerekçesiyle soruşturma geçirdiğini kaydetti.

Dedi Prasetyo, "Yapılan soruşturmaya dayanarak, Ulusal Polis Şefi, Malang Polis Şefi Ferli Hidayat'ı görevden alarak yerine başkasını atama kararı aldı." ifadesini kullandı.

Olay

Doğu Java eyaletinin Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçı sonrası iki rakibin taraftarları arasında kavga çıkmıştı.

Yüzlerce taraftar, arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koşmuştu.

Yaşanan kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler olmuştu. Stadyumda çıkan olaylarda onlarca taraftar hayatını kaybetmişti.

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde maçın sona ermesinden hemen sonra taraftar grupları arasında çıkan kavgaların çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve sıkılan gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söylemişti.

Afinta, 300'den fazla kişinin bölgedeki hastanelere götürüldüğünü ancak birçoğunun yolda veya hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.

Yaklaşık 180 yaralının arasında durumu ağır olanlar bulunduğunu anlatan Afinta, ölü sayısının artabileceğini belirtmişti.

Devlet Başkanı'ndan "kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi" talimatı

Devlet Başkanı Joko Widodo, Ulusal Polis Şefi General Listyo Sigit Prabowo'ya izdihamla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmesi için talimat vermişti.

Batı Java Eyaleti Bogor Başkanlık Sarayı'nda basın açıklaması yapan Widodo, meydana gelen trajedi nedeniyle derin taziyelerini ileterek, "Bu trajedinin yaşanmasından ötürü üzgünüm ve umarım bu, ülkedeki futbolun son trajedisi olur. Gelecekte böyle bir insani trajedi daha olmamalı." demişti.

Widodo, Endonezya Futbol Federasyonuna (PSSI) güvenlik prosedürleri iyileştirilene kadar 1. Lig'in geçici olarak askıya alınması talimatını vermişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Zainudin Amali de PSSI Genel Başkanı Mochamad Iriawan ve Prabowo'ya maç sırasındaki güvenlik prosedürlerini kapsamlı şekilde değerlendirmelerini söylemişti.

Öte yandan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadyumdaki ölümleri "futbolla ilgili herkes için karanlık bir gün ve anlaşılmaz bir trajedi" ifadeleriyle değerlendirmiş ve yerel maçlarda kural koyma otoritesine sahip olmamasına rağmen stadyumlarda göz yaşartıcı gaz kullanılmaması yönünde tavsiyede bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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