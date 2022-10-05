Endonezya Devlet Başkanı stadyumdaki izdihama kilitli kapıların neden olduğunu söyledi - Son Dakika
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Endonezya Devlet Başkanı stadyumdaki izdihama kilitli kapıların neden olduğunu söyledi

05.10.2022 16:14

KUALA Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 131 kişinin ölümüne ve yüzlerce taraftarın yaralanmasına neden olan izdihama, kilitli kapıların neden olduğunu belirtti.

KUALA Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 131 kişinin ölümüne ve yüzlerce taraftarın yaralanmasına neden olan izdihama, kilitli kapıların neden olduğunu belirtti.

Joko Widodo, Doğu Java eyaletinin Malang şehrindeki bir futbol maçında dünyanın en ölümcül felaketlerinden birine sahne olan Kanjuruhan Stadı'nı gezdikten sonra, yaşanan trajediye dair değerlendirmelerde bulundu.

Widodo, yaptığı açıklamada, stadyumdaki kilitli kapıların, polisin göz yaşartıcı gaz atmasının ardından seyircilerin çıkışlara panik içinde koşmasıyla 131 kişinin ölümüne ve 400'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan izdihama katkıda bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan polis, "kapıların açık ancak çok dar olduğu ve yüzlerce kişinin kaçmaya çalıştığı bir anda yalnızca iki kişinin geçebileceği genişlikte olduğu" tespitinde ısrar etmeye devam ediyor.

Endonezya Futbol Federasyonu ise işçi eksikliği nedeniyle olay anında sadece birkaç kişiye kapıları açma talimatı verildiğini ve polis sahaya atlayan taraftarları durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullanmaya başladığında söz konusu çalışanlardan bazılarının henüz kapılara ulaşamadığını aktardı.

İzdihamda ölenlerin sayısı 131'e yükseldi

İzdihamda son olarak 125 kişinin hayatını kaybettiği ve 11'i ağır olmak üzere yüzlerce yaralının tedavi altında olduğu ifade edilmişti.

Stadyumda yaşanan trajedide yaralanan 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 131'e ulaştı.

Saiful Anwar Hastanesindeki yaralıları ziyaret eden Widodo, hayatını kaybedenlerin ve yaralıların ailelerine müsabaka sonrasında neler olduğuna dair kapsamlı bir soruşturma sözü verdi.

Olay

Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçı sonrası iki takımın taraftarları arasında kavga çıkmıştı.

Yüzlerce taraftar, arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koşmuştu.

Yaşanan kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler olmuştu. Stadyumda çıkan olaylarda onlarca taraftar hayatını kaybetmişti.

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde maçın sona ermesinden hemen sonra taraftar grupları arasında çıkan kavgaların çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve sıkılan gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söylemişti.

Afinta, 300'den fazla kişinin bölgedeki hastanelere götürüldüğünü ancak birçoğunun yolda veya hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.

Yaklaşık 180 yaralının arasında durumu ağır olanların bulunduğunu anlatan Afinta, ölü sayısının artabileceğini belirtmişti.

Devlet Başkanı'ndan "kapsamlı soruşturma yürütülmesi" talimatı

Devlet Başkanı Joko Widodo, Ulusal Polis Şefi General Listyo Sigit Prabowo'ya izdihamla ilgili kapsamlı soruşturma yürütmesi için talimat vermişti.

Batı Java Eyaleti Bogor Başkanlık Sarayı'nda basın açıklaması yapan Widodo, meydana gelen trajedi nedeniyle derin taziyelerini ileterek "Bu trajedinin yaşanmasından ötürü üzgünüm ve umarım bu, ülkedeki futbolun son trajedisi olur. Gelecekte böyle bir insani trajedi daha olmamalı." demişti.

Widodo, Endonezya Futbol Federasyonuna (PSSI) güvenlik prosedürleri iyileştirilene kadar 1. Lig'in geçici olarak askıya alınması talimatını vermişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Zainudin Amali de PSSI Genel Başkanı Mochamad Iriawan ve Prabowo'ya maç sırasındaki güvenlik prosedürlerini kapsamlı şekilde değerlendirmelerini söylemişti.

Öte yandan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadyumdaki ölümleri "futbolla ilgili herkes için karanlık bir gün ve anlaşılmaz bir trajedi" ifadeleriyle değerlendirmiş ve yerel maçlarda kural koyma otoritesine sahip olmamasına rağmen stadyumlarda göz yaşartıcı gaz kullanılmaması yönünde tavsiyede bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Joko Widodo, Futbol, Güncel, Son Dakika

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