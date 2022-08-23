Endonezya, tepkilere rağmen Bali bombacısını erken tahliye etmeyi düşünüyor

KUALA Endonezya'nın, 2002 Bali saldırısında 202 kişinin ölümüne neden olan bombanın yapımcısını erken tahliye etmeyi düşündüğü bildirildi.

Üst düzey bir adalet yetkilisi, yaptığı açıklamada, Endonezya makamlarının, 2002 Bali saldırısında 202 kişinin ölümüne neden olan bombanın yapımcısı 55 yaşındaki Hisyam bin Alizein'i sivil toplum kuruluşlarından ve yabancı ülkelerden gelen tepkilere rağmen erken tahliye etmeyi düşündüğünü söyledi.

Endonezya makamları, Umar Patek takma adıyla bilinen Hisyam bin Alizein'i hüküm giymiş teröristlerde reform yapma girişiminin başarılı bir örneği olarak görüyor ve onun vasıtasıyla başkalarının şiddet ve terörizm sarmalına girmesinin önüne geçeceklerine inanıyor.

Endonezya Hukuk ve İnsan Hakları Bakanı Yasonna Laoly, Patek'in Endonezya'nın BNPT olarak bilinen terörle mücadele kurumu tarafından önerilen şartlı tahliye için tüm şartları yerine getirdiğini söyledi.

Laoly, bakanlığın erken tahliye kararına itiraz edildiğini belirtti ancak söz konusu itirazın nereden geldiğine dair detay vermedi.

Mahkumun "dini radikallerin teşviki" programına katılımı açısından uzun süredir Endonezya'ya bağlı olduğunu ancak hala birçok unsurdan gelen girdileri değerlendirdiklerini belirten Laoly, BNPT dışında (erken tahliye için) bir mektuba daha ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Patek, 88 Avustralyalı da dahil olmak üzere 202 kişiyi öldüren ve ülkede derin yaralar açan 2002 Bali gece kulübü saldırılarında kullanılan devasa araba bombasının yapımına yardım etmekten suçlu bulunmuştu.

Patek'in toplam 33 aylık ceza indirimi alması, ulusal ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı ve ciddi tepki çekti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Patek'i "iğrenç" olarak nitelendirirken mahkumun erken tahliyesinin, Bali bombalamalarından doğrudan etkilenen Avustralyalılar için daha fazla sıkıntıya neden olacağını ifade etti.

Cuma günü bir televizyon kanalına verdiği demeçte 88 vatandaşının söz konusu saldırılarda hayatını kaybettiğini hatırlatan Albanese, "Onun eylemleri bir teröristin eylemleriydi." diye konuştu.