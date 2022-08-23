Endonezya, tepkilere rağmen Bali bombacısını erken tahliye etmeyi düşünüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Endonezya, tepkilere rağmen Bali bombacısını erken tahliye etmeyi düşünüyor

23.08.2022 16:36
Endonezya, tepkilere rağmen Bali bombacısını erken tahliye etmeyi düşünüyor

KUALA Endonezya'nın, 2002 Bali saldırısında 202 kişinin ölümüne neden olan bombanın yapımcısını erken tahliye etmeyi düşündüğü bildirildi.

KUALA Endonezya'nın, 2002 Bali saldırısında 202 kişinin ölümüne neden olan bombanın yapımcısını erken tahliye etmeyi düşündüğü bildirildi.

Üst düzey bir adalet yetkilisi, yaptığı açıklamada, Endonezya makamlarının, 2002 Bali saldırısında 202 kişinin ölümüne neden olan bombanın yapımcısı 55 yaşındaki Hisyam bin Alizein'i sivil toplum kuruluşlarından ve yabancı ülkelerden gelen tepkilere rağmen erken tahliye etmeyi düşündüğünü söyledi.

Endonezya makamları, Umar Patek takma adıyla bilinen Hisyam bin Alizein'i hüküm giymiş teröristlerde reform yapma girişiminin başarılı bir örneği olarak görüyor ve onun vasıtasıyla başkalarının şiddet ve terörizm sarmalına girmesinin önüne geçeceklerine inanıyor.

Endonezya Hukuk ve İnsan Hakları Bakanı Yasonna Laoly, Patek'in Endonezya'nın BNPT olarak bilinen terörle mücadele kurumu tarafından önerilen şartlı tahliye için tüm şartları yerine getirdiğini söyledi.

Laoly, bakanlığın erken tahliye kararına itiraz edildiğini belirtti ancak söz konusu itirazın nereden geldiğine dair detay vermedi.

Mahkumun "dini radikallerin teşviki" programına katılımı açısından uzun süredir Endonezya'ya bağlı olduğunu ancak hala birçok unsurdan gelen girdileri değerlendirdiklerini belirten Laoly, BNPT dışında (erken tahliye için) bir mektuba daha ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Patek, 88 Avustralyalı da dahil olmak üzere 202 kişiyi öldüren ve ülkede derin yaralar açan 2002 Bali gece kulübü saldırılarında kullanılan devasa araba bombasının yapımına yardım etmekten suçlu bulunmuştu.

Patek'in toplam 33 aylık ceza indirimi alması, ulusal ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı ve ciddi tepki çekti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Patek'i "iğrenç" olarak nitelendirirken mahkumun erken tahliyesinin, Bali bombalamalarından doğrudan etkilenen Avustralyalılar için daha fazla sıkıntıya neden olacağını ifade etti.

Cuma günü bir televizyon kanalına verdiği demeçte 88 vatandaşının söz konusu saldırılarda hayatını kaybettiğini hatırlatan Albanese, "Onun eylemleri bir teröristin eylemleriydi." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1) Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1) Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya, tepkilere rağmen Bali bombacısını erken tahliye etmeyi düşünüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:57 Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
17:55 Arkadaşına "Evime gel, beni bul" mesajı atmış! İş insanı aracında vurulmuş halde ölü bulundu
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
17:13 Eskişehir'de husumetlileri tarafından dövülerek öldürülmüştü! Korkunç anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 20:33:16. #1.13#
SON DAKİKA: Endonezya, tepkilere rağmen Bali bombacısını erken tahliye etmeyi düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement